Sezon başında bedelsiz olarak Trabzonspor'a transfer olan Volkan Şen, sadece 135 dakika forma şansı bulabildi. 32 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak istiyor.

Trabzonspor'da göreve geldikten sonra kadro şişkinliği ve aynı bölgelerdeki oyuncu fazlalığı nedeniyle bu konudaki rahatsızlığını dile getiren teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, devre arası transfer döneminde öncelikle iç transferin çözüme kavuşturulmasını istediği öğrenildi.

135 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Volkan Şen'in yol ayrımında olduğu öğrenildi. Bordo mavili takımda bu sezon lig ve kupada toplamda 4 maçta 135 dakika süre alıp 2 gollük performans sergileyen 32 yaşındaki deneyimli oyuncunun, daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada