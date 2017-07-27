Perakende sektöründe son 1.5 yılda Türkiye'den çıkan markalar kervanına İngiliz Debenhams da eklendi. Sektör temsilcileri, yabancıların operasyonel alanda rekabet edemediği için Türkiye'den çekildiğini ifade ediyor.

Son 1.5 yıldır zor günler geçiren perakende sektöründe yabancı markalar Türkiye'den çıkmaya kalanlar ise mağaza kapatmaya devam ediyor. Hollandalı giyim zinciri C&A, İngiliz River Island ve Top Shop, Alman kozmetik zinciri Douglas, Kanadalı iç giyim markası La Senza'nın ardından İngiliz devi Debenhams da Türkiye'den çıkma kararı alırken, İspanyol Mango da Türkiye'deki ilk mağazasını kapattı.

YERLİ MARKALARIN ATAĞI YABANCILARI ZORA SOKUYOR

Türkiye'de yerel şartlara ayak uyduramayan markaların pazardan çıktığını anlatan yetkililer, rekabete zorlanıp çıkan yabancıların yerini DeFacto, Penti, Koton ve LCwaikiki gibi yerli markaların büyümesiyle doldurduğuna dikkat çekiyor. Türkiye ve yurtdışında 2 bine yakın mağaza ile hizmet veren bu 4 şirket, 2017 yılında yurtdışında da büyümeyi planlıyor. Şirketlerin cirosu 12 milyar liraya yaklaşırken çalışan sayısının da 50 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Türkiye'den çıkan yabancılar ise alışveriş merkezlerinde kiraların dolar ve Euro üzerinden alındığını ancak ciroların bir türlü artmadığını kaydediyor. Bu şirketler, kârlılık konusunda sorun yaşandığı için Türkiye pazarından birer birer çekilme kararı aldıklarını dile getiriyor.

6 AYDA KAPATACAK

Reuters'in haberine göre Türkiye'den son çıkan İngiliz mağaza zinciri Debenhams da operasyonlarını daha kârlı hale getirmek amacıyla nisan ayında yeni bir strateji açıkladı ve ana pazarları dışında kalan bazı ülkelerden çıkabileceğini duyurdu. Bu kapsamda Debenhams, Türkiye'deki iki mağazasını kapatmaya hazırlanıyor.

Yine Reuters'ın haberine göre mağaza kapanışlarının yılsonundan önce gerçekleştirilmesi planlanıyor. Debenhams Türkiye'de Cevahir Alışveriş Merkezi ve Mall of İstanbul'daki iki mağazası ile faaliyet gösteriyor. Debenhams'ın Türkiye'deki mağazacılık operasyonunu Kuveyt merkezli Alshaya Grubu'nun Türkiye yatırımı olan Shaya yürütüyor. Konu hakkında bilgi veren yetkililer, "Debenhams iki mağazasını kapatma kararı aldı. Altı ay içinde mağazalar kapanacak" dedi. Bir diğer kaynak ise, kapanma işleminin kasım itibarıyla tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

NEDEN ÇIKIYORLAR?

Yabancı markaların Türkiye'den gitmesinin sektör adına iyi olmadığını dile getiren Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, bu markaların yaşadığı sıkıntıların 3 temel nedeni olduğunu söyledi. Sinan Öncel, bunları şöyle sıraladı:

1- Türkiye'de üretim yaptıracak kapasiteye ulaşamayan markalar, yerel markaların hızına yetişemiyor. Yereller 15 günde vitrini yenileyebiliyor ancak yabancılar gümrükten malı çekene kadar sezon kaçıyor.

2- Türkiye'den çıkan markalarla rekabet halinde olan şirketler, tüketicilere her yerde kolayca ulaşabiliyor. Ancak yabancılar bu konuda da bir adım geride kalıyor.

3- Yabancı markaların kira giderlerine bir de gümrük vergileri ekleniyor. Bu da onlar için Türkiye'de iş yapmayı zorlaştırıyor.

SON 1.5 YILDA NELER YAŞANDI?

YABANCILAR

- 2015'in son günlerinde Kanadalı iç giyim markası La Senza, Türkiye'den çıkacağını duyurdu. Şirket, bu kararın nedeni olarak da vergiler ve yükselen kuru işaret etti. 2005'te Türkiye'ye giren La Senza, 20 civarında mağazayı kapatmıştı.

- 2016 Nisan ayında ise İngiliz devi Top Shop Türkiye'den çekilmişti. Beklenen ciroya ulaşamayan Top Shop'un alışveriş merkezlerindeki yaklaşık 10 mağazası kapatıldı.

- 2016 Haziran ayında ise Hollandalı hazır giyim markası C&A Türkiye'deki operasyonlarını durdurma kararı aldı. C&A, Türkiye'ye 2007 yılında girdi. İstanbul'da Profilo alışveriş merkezinde açılan ilk mağazayı, Türkiye'nin 6 şehrinde çoğunluğu AVM'lerde 24 mağaza izledi. Marka mağazalarını De Facto'ya devretme kararı aldı.

- 2016 Ağustos ayında Türkiye'den ayrılan yabancı markalar kervanına Alman kozmetik zinciri Douglas da katıldı. 2.6 milyar Euro'luk ciroya sahip şirket Türkiye'deki pazar payını artıramamaktan yakınıyordu. Dev marka, ilk mağazasını Mayıs 2006'da açtığı Türkiye'den 10 yıl sonra çıkış kararı aldı.

- Türkiye'den çıkan markalar kervanına son olarak da İngiliz Debenhams eklendi. Şirket Türkiye'deki iki mağazasını yıl sonuna kapatma kararı aldı.

YERLİLER

- Türkiye hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren DeFacto, 2016'nın sonunda açıkladığı stratejiyle yurtdışında büyüme kararı aldı. Türkiye ile birlikte 17 ülkede faaliyet gösteren marka, 2017 yılında 125 milyon TL yatırımla 70'i yurtdışında 30'u Türkiye'de olmak üzere 100'den fazla mağaza açacak.

- Yurtdışında 190'dan fazla mağazaya sahip olan Türk hazır giyim markası Koton, bu yıl yurtdışı satışlarından 1.1 milyar TL bekliyor. Koton Rusya, Ortadoğu, Orta ve Doğu Avrupa, Afrika ve Batı Avrupa'da mağaza sayısını arttırıyor.

- Türkiye dahil 37 ülkede ürünlerini tüketiciyle buluşturan LC Waikiki, 2017'de yurtdışında 110 mağaza ve Türkiye'de 30 mağaza açarak globalde 900 mağazaya ulaşmayı planlıyor. Şirketin 2023 planı ise Türkiye ve dünyada toplam 1500 mağaza.

- Türkiye'nin önde gelen markalarından Penti, 60 ilde 300 mağazaya ulaşırken, yurtdışında ise 29 ülkede 106 mağaza ile hizmet veriyor. Şirket yıl sonuna toplam 30 yeni mağaza açmayı planlıyor.

MANGO NİŞANTAŞI'NDAKİ MAĞAZAYI KAPATTI

Türkiye'ye 1990'ların sonuna doğru giren İspanyol marka Mango da mağaza sayısını azalttı. Şirket Türkiye'de ilk açtığı mağazalardan biri olan İstanbul Nişantaşı'ndaki şubesini kapttı. Mango yetkilileri, "Türkiye'ye yatırımlarımız sürüyor. Ancak Aynı lokasyonda bir mağazamız daha var. Müşterilerimiz buraya da çok alıştı. Türkiye'den çıkışımız söz konusu değil. 100 şubemiz ile Türkiye'de faaliyete devma ediyoruz" dedi. Mango'nun İstanbul Nişantaşı'ndaki 500 metrekarelik mağazası ise yaklaşık 15 gün önce bir emlak şirketi tarafından kiraya çıkarıldı. Emlak şirketi, dükkanın aylık kirasının 50 bin dolar olduğunu söyledi. Kaynak: Hürriyet

Kaynak: haberinburada