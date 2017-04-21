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yabancı öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

YABANCI ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 17 YARALI

Afyonkarahisar'da, yabancı uyruklu öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Tarih : 21 Nisan 2017, 11:16
Puan Ver : Yabancı Öğrencileri Taşıyan Minibüs Devrildi: 17 Yaralı(7/10)5


Sinanpaşa İlçesi'ndeki kaza saat 05.00 sıralarında Serban Beldesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan aldığı çeşitli ülkeden gelen öğrencileri Antalya'ya götüren Ahmet B. yönetimindeki 34 TZ 5820 plakalı minibüs, Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'nun 35'inci kilometresinde Serban Belde çıkışında kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüje çarparak devrildi. Kazada minibüs şoförü Ahmet B., tur rehberi Orhan Sancak ve 15 yabancı uyruklu öğrenci yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan tur rehberi Sancak'ın durumunu ağır olduğu, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Kazada yaralanan öğrencilerin isimleri ise şöyle: Amina Krdzalıc, Samra Rozic, Said Casiç, Ahmed Babiç (Bosna Hersek), Zaina Nayep Al Trawneh, Haya Ameral Hashlamoun, Noor Walid Solimon Tou, Mallac Abdal Gani Hasan (Ürdün), Kobra Todil, Cedric Hackert (Almanya), Subhan Sultan (Pakistan), Dougmara Adamiag (Polonya), Cristobal Garcia Padill (Meksika), Maryam Abdınoor (Kenya), Souleymane Ouedraogo (Burkinafaso).



 



kaynak:milliyet








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