

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, çetin geçen kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlar unutulmadı. Orman Su İşleri İl Şube Müdürlüğü, Sarıkamış Belediyesiyle birlikte, Allahu Ekber Dağları Milli Parkı alanı içerinde bulunan ormanlık alanda yaşayan yaban hayvanları için yemleme yaptı. Ekipler, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Düzmeşe, Suludere ve Keklik Deresi ile 2 bin 800 metre yükseklikteki Soğanlı Dağları bölgesinde yaşayan etçil yaban hayvanlar için 150 kilo sakatat, kuşlar için de 500 kilo buğday bıraktı.







Orman ve Su İşleri İl Müdürü Murat Doğanay, çetin geçen hava şartlarının yaban hayvanlarının yaşamlarını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Kurum olarak yaban hayatı korumak, yaşam alanlarında tutmak için doğaya yem bırakarak yaşamalarına destek oluyoruz. Sarıkamış'ta belediye başkanlığımızla yemleme yaptık. Bundan sonrada rutin olarak Kars il merkezi ile bağlı ilçe ve köylerinde yemleme faaliyetlerimiz kış mevsimi boyunca devam edecektir" diye konuştu.







Yemleme faaliyetine katılan Sarıkamış Belediye Başkanı AK Partili Göksal Toksoy da Allahu Ekber Dağları Milli Parklar bölgesi içindeki ormanlık alanda çok sayıda yabani hayvanın barındığını, soğuk ve yağışlı günlerde bu hayvanlara destek olunması gerektiğini bildirdi. Yaban hayvanlarının doğanın önemli bir dengesi olduğunu hatırlatan Toksoy, şunları söyledi:







"Ormanlık alanda birçok yaban hayvanı barınıyor. Son zamanlarda özellikle orman içerisinde ısı eksi 30-40 dereceye kadar düşüyor. Bu bölgede 1 metreye yakın kar var. Ormanlarda yaşayan ayı, kurt, tilki ve vaşak gibi yaban hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Orman ve Su işleri Bakanlığımıza bağlı ekipler bu hayvanları hiçbir zaman unutmuyor. Bizde Orman Su İşleri İl Müdürlüğüne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar ile belediyemize bağlı ekiplerle birlikte ormanda yemleme gerçekleştirdik."