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'YA TUTARSA' DEYİP SAPANCA GÖLÜ'NE ZEMZEM ÇALDI!


'Ya tutarsa' deyip Sapanca Gölü'ne zemzem çaldı!
Tarih : 25 Şubat 2018, 10:40
Puan Ver : 'ya Tutarsa' Deyip Sapanca Gölü'ne Zemzem Çaldı!(8/10)4

Sakarya'da esnaflık yapan Ebubekir Tuncer, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile ilgi çekti. 2 hafta önce umreden döndüğünü belirten Ebubekir Tuncer, elindeki bidondan Sakarya'nın su ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü'ne zemzem dökerek kendisince mayalama yaptı.

"HERKES NASİBİNİ ALIR"

Ebubekir Tuncer göl kenarında yapılan çekimde, 2 hafta önce Umre'deydim. Ziyaretime gelenler oldu, zemzem ikram ettim, hurma ikram ettim. Ama ulaşamadığım arkadaşlarım var. Düşündüm ki Sapanca Gölü'ne zemzemi döküp mayalarsam herkes zemzemden nasibini alır" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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