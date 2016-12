CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın laiklik konusu hakkındaki sözleri hakkında çok sert konuştu. Kılıçdaroğlu, "Biz ne diyorduk, Anayasa'nın ilk 4 maddesi değiştirilemez diyorduk. Sayın Başkan'a demek istiyorum, ya bu ilkelere inan ya o koltuğu terk et" dedi. Başkanlık sistemi hakkında konuşan CHP lideri, "Sayın Başkan sakın unutma CHP parlamentoda olduğu sürece bu sistem asla gelemez" ifadeleni kullandı.







Kilis'e düşen roketler hakkında hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu "Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için vardır. Sen sağlayabiliyor musun, yapamıyorsan çekileceksin, gideceksin" diye konuştu.







Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP liderinin konuşmasından satırbaşları şöyle:







KİLİS'TE YAŞANANLAR







"Şu anda en sorunlu kentlerimizin başında Kilis geliyor. Vatandaşlarımız ciddi huzursuz. 25 Nisan itibariyle 17 vatandaşımız hayatını kaybetti, yaralanan 60, hastanede tedavi gören sayısı çok daha fazla. Halk isyan etmek istiyor. Hükümetin bir önlemi var elektrikleri kesmek, interneti durdurmak. Ben düşünüyorum Kilis niye bu durumda? Otur elini vicdanına koy.







Kilis'in nüfusu 90 bin 400. 150 bin Suriyeli var. Bir şehrin nüfusu yabancılar daha fazlaysa kültürel yozlaşma olabilir, isyan olabilir. O yüzden vatandaş soruyor 'Nerede bu devlet' diye. Soracaksın kardeşim, devlet burada ama hükümet yok. Bütün devletlerin istihbarat örgütleri orada cirit atıyor. Sınır tamamen açık, gidip-gelen kim belli değil. Bizim ambulanslar gidip alıyor getiriyor. IŞİD'lileri getiriyor. Kilisli tedavi göremiyor. Suriyelilere veriliyor, elbette verilsin ama bu tablo gösterilecek tablo değil. Aile kurumu derinden sarsılıyor, kadına şiddet artmış durumda. Suriyeliler işyeri açıyor, vergi kayıtları yok, sigorta ödemiyor. Kilisli nasıl rekabet edecek? Tek yapabileceği şey şikayet etmek. Yürüyüş yapmak istiyorlar ona da TOMA'larla müdahale ediyorlar. Bu vatandaş sorunlarını nerede anlatabilecek?







KİLİS'TEKİ SORUNLAR







Türkiye'de çiçek hastalığı bitmişti, Kilis'te çiçek hastalığı çıktı? Kim onlardan sorumlu? Devlet yerinde duruyor, 'hükümet nerede' diye soracaksın. Ev kiraları 2'ye 3'e katlandı. Kilis niye bu hale geldi? Durup dururken Suriye niye düşman ilan edildi? Bizim silah göndermemizin, Müslümanı Müslümana kırdırımanızın nedeni ne? Elini vicdanına koyup Kilisli kardeşlerim bu soruya cevap versin. Emevi Camisi'nde namaz kılacaklardı, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmak zorunda kaldılar.







3 saatte Şam'a gireceklerdi. Bırakın Şam'a girmeyi 2,7 milyon Suriyeli Türkiye'ye girdi. Böyle bir tablo olabilir mi? Bunun sorumlusu kim? 'Kimse Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkmasın' diyorlardı. Kilis hedef alınıyor, bunların sesi çıkıyor mu? Karşıda IŞİD var, niye müdahale etmiyorlar? Devlet, hükümet niye vardır? Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için vardır. Sen sağlayabiliyor musun, yapamıyorsan çekileceksin, gideceksin.







DAEŞ'E SİLAH İDDİASI







'Roket düştü' diyorlar. Sanki tesadüfen böyle bir düşme olmuş. Adam gözeterek silahını atıyor. AKP'nin bakanı da derhal Kilis'i terk ediyor, Kilisli nereye gitsin? Türkiye'de istihbarat yok. İstihbarat olsa Ankara'da, İstanbul'da bombalar patlayabilir mi? Kaotik durum varmış, bunun baş sorumlusu AKP hükümetidir. CHP iktidarında hiçbir ülke ile düşmanlık içinde olmayacağız. Ne Rusya, ne ABD, ne Suriye, ne Mısır'la... Yurtta barış, dünyada barış diyeceğiz.







IŞİD'e ses çıkarmamalarının nedeni onlara silah göndermeleri. Türkeş, 'Yemin ederim, vallahi ve billahi o silahlar Türkmenlere gitmiyordu. Bilerek söylüyorum. İddia ederek söylüyorum. Bizim o bölgeyle irtibatımız var' diyor. El Nusra, El Kaide, IŞİD'e gidiyordu o silahlar.







Yaşanan sorun, sadece Kilisililere zarar vermiyor, bütün Türkiye'ye zarar veriyor. Adana'da eylemler oldu. Patates üreticileri sokağa döküldü, 'para etmiyor' diyor. Sen yine üret, yine ek ama sakın AKP denen partiye bir daha oy verme. Rusya'ya marul göndermişler, Rusya geri göndermiş. Patlıcanı geri göndermişler. Hem bizim, hem o ülkeler lehine. Kavgadan kim ne kazanacak? Bütün dünyayı kendimize düşman ettik. Bütün dünya bu ülke yöneticileriyle dalga geçiyor.







GAZZE'YE YARDIM







2014'te Gazze yerle bir edildi. Evleri yakıldı, yıkıldı. Uluslararası toplum Gazze'nin onarımı için kampanya başlattı. Dünya Bankası'nın Filistin raporu açıklandı. Gazze'ye yardım yapan ülkeler 3,5 milyar dolarlık yardım taahhütünde bulunmuş. ABD, Kanada gibi ülkeler taahhütlerini yerine getirmiş, yerine getirmeyen ülkeler Ortadoğu ülkeleri ve Türkiye.







KARAMAN OLAYI







Karaman olayı sonuçlandı diye kimse düşünmesin. Peşini bırakmayacağız. Bu dosya kapanmaz. Takip edeceğiz. Bütün avukat arkadaşlarıma ve barolara sesleniyorum. O çocuklar bizim evlatlarımız. O çocuklara yapılan muameleyi asla unutmayacağız. O vakıf ve dernekleri de unutmayacağız. Unutursak insanlığımızdan utanmış oluruz.