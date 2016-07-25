Kadro dışı kalan Arjantinli “Eşim, İstanbul'daki bombalama olayları ve darbe teşebbüsünden çok etkilendi. Artık Türkiye'de kalamayız” dedi.



BEŞİKTAŞ ile ipleri koparan ve Avusturya kampını bırakıp İstanbul'a dönen Sosa'nın bu kararı almasında hayat arkadaşının rol oynadığı ortaya çıktı... Teknik Direktör Şenol Güneş'in, mazeretler ortaya sürerek idmanlara çıkmaması nedeniyle kadro dışı bıraktığı Arjantinli yıldızın, takım arkadaşlarına dert yandığı ve “Eşim uzun süredir şikayetçi. İstanbul'da kalmak istemiyor” dediği öğrenildi.