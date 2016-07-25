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ya beşiktaş'ı ya da aileni tercih edeceksin

YA BEŞİKTAŞ'I YA DA AİLENİ TERCİH EDECEKSİN

Kadro dışı kalan Arjantinli “Eşim, İstanbul'daki bombalama olayları ve darbe teşebbüsünden çok etkilendi. Artık Türkiye'de kalamayız” dedi.

Tarih : 25 Temmuz 2016, 09:50
Puan Ver : Ya Beşiktaş'ı Ya Da Aileni Tercih Edeceksin(7/10)5


BEŞİKTAŞ ile ipleri koparan ve Avusturya kampını bırakıp İstanbul'a dönen Sosa'nın bu kararı almasında hayat arkadaşının rol oynadığı ortaya çıktı... Teknik Direktör Şenol Güneş'in, mazeretler ortaya sürerek idmanlara çıkmaması nedeniyle kadro dışı bıraktığı Arjantinli yıldızın, takım arkadaşlarına dert yandığı ve “Eşim uzun süredir şikayetçi. İstanbul'da kalmak istemiyor” dediği öğrenildi.








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