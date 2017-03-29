Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

'y ve z kuşağının otomobille duygusal bağı yok'

'Y VE Z KUŞAĞININ OTOMOBİLLE DUYGUSAL BAĞI YOK'

Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Koçak, "Eskiden otomobil sahibi olmak önemli bir statü sembolüydü. Artık, Y ve Z jenerasyonu olarak bilinen genç nesilde bu değer çok fazla ön planda değil." dedi.

Tarih : 29 Mart 2017, 13:34
Puan Ver : 'y Ve Z Kuşağının Otomobille Duygusal Bağı Yok'(8/10)5


Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, yaptığı açıklamada, 2016 yılında dünya genelinde 96 milyon aracın üretildiğini söyledi.



Dünya otomotiv sektörünün ulaştığı noktayı iyi görmediklerini dile getiren Koçak, ihtiyacın üzerinde otomobil üretmek üzere yatırım yapıldığını ve piyasaya fazla arz olduğunu anlattı.



Karlılıkların azaldığını, otomobillerin hepsinin birbirine benzediği ortamda karlı bir işletme yürütmenin mümkün olmadığını vurgulayan Koçak, "Türkiye'de eğer otomotiv sanayi hamlesi yapacaksak ve buna yönelik strateji geliştireceksek biraz daha farklı kanallara gitmeliyiz." dedi.



 



kaynak:ahaber








Etiketler:   Y  Ve  Z  Kuşağının  Otomobille  Duygusal  Bağı  Yok      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER