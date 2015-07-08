

Sony'nin bir süredir beklenen yeni modeli Xperia Z3+'tan sonra gözler sıradaki amiral gemisine çevrildi. Sony Xperia Z5 için şimdiden belli olan bazı gelişmeler var. Bazı bilgiler kesinliklik değeri taşısa da henüz resmi bir açıklama olduğu için Xperia Z5 hakkındaki bilgileri iddia seviyesinde. Sony Xperia Z5'in muhtemel teknik özelliklerini merak ediyorsanız haberimizie bekliyoruz.



Japonya'da Xperia Z4, dünyanın geri kalanında ise Xperia Z3+ olarak satışa çıkan Sony'nin yeni amiral gemisi, dış kasa yapısını değişirmedi. Donanımsal olarak tatmin etmese de neredeyse aynı görünüme sahip olan Xperia Z3+'ta doyurucu bir teknik özellik listesi var diyebiliriz. Hal böyle olunca gözler sıradaki Xperia amiral gemisine çevrildi. Yeni Xperia modelinde Sony'nin daha önce kullanmadığı teknolojiler yer alacak ve oldukça iddialı bir model olarak karşımıza çıkacak.



Sony Xperia Z5'te beklenen ilk özellik Qualcomm Snapdragon 820 işlemcinin kullanılması. 64-bit mimariye sahip bu işlemciye 4 GB RAM destek olacak. 4500 mAh dahili batarya ve parmak izi okuma teknolojisi ile Xperia Z5 oldukça iddialı bir model olarak karşımıza çıkacak. Xperia Z5 modeline, Xperia Z5 Compact ve Xperia Z5 Ultra modelleri farklı sürümler olarak eşlik edecek. Xperia Z5 Compact daha küçük ekranlı bir sürüm, Xperia Z5 Ultra ise daha büyük ekranlı bir sürüm olacak.



Yeni modelde Sony Exmor RS IMX230 CMOS sensörlü 21 MP arka kamera, 4K ve HDR desteği ile sunulacak. Yine daha önce Sony tarafında yer verilmeyen QHD çözünürlükteki ekranı Xperia Z5'te göreceğiz. 1440×2560 piksellik QHD ekranın kaç inç olacağı henüz bilinmiyor. Xperia Z5 modelinde beklenen son özellik ise C tipi USB bağlantı yuvası.



iPhone 6s'in Boyutları Ortaya Çıktı!



