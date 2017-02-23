Xperia Z5 Serisi İçin Yeni Güncelleme
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xperia z5 serisi için yeni güncelleme

XPERİA Z5 SERİSİ İÇİN YENİ GÜNCELLEME

Sony'nin 2015 yılında satışa sunduğu Xperia Z5 serisi yeni bir güncelleme aldı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Tarih : 23 Şubat 2017, 10:04
Puan Ver : Xperia Z5 Serisi İçin Yeni Güncelleme(5/10)3


Sony'nin 2015 yılında satışa sunduğu Xperia Z5 serisi yeni bir güncelleme aldı. İşte konu hakkındaki detaylar.



Sony, 2015 yılında Xperia Z5'i3 farklı modelde kullanıcıyla buluşturmuştu. Bunlar Xperia Z5, Z5 Compact ve Z5 Premium'du.



Sony, unutuldu sanılan amiral gemisi serisi için yeni bir güncelleme yayınlandı. 32.3.A.0.378 kod ismi ile yayınlanan güncellemenin dağıtımına başlatın. GüncellemeXperia Z5serisi haricinde Xperia Z3 PlusveXperia Z4tablet için de yayınlandı.



Güncellemenin telefonunuza gelip gelmediğini kontrol etmek için ayarlardan kısmından kontrol etmeniz yeterli olacaktır.



Sony, güncellemenin bölgesel bazda dağıtıldığını açıkladı. Yani güncelleme hemen şu anda telefonunuza gelmeyebilir. Fakat en geç bir kaç gün içerisinde güncellemenin tüm Z5modellerine dağıtılması bekleniyor.



Z5serisi ilk çıktığı zamanlarda hayli başarılı bir satış performansına ulaşmayı başarmıştı. Özellikle Z5 Premium'ın dünyanın ilk 4K ekrana sahip telefonu olması da bunda önemli bir paya sahipti.



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