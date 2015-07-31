Sony Xperia Z3'ten sonra çıkan Xperia telefonlar başınızı mı döndürdü? Xperia Zx karmaşasında boğulmadan Sony'nin hızını yakalamak istiyorsanız bu haber tam size göre!



Xperia Z3'ten sonrasını kaçırdınız mı?



Sony Xperia Z3'ten sonra çıkan Xperia telefonlar başınızı mı döndürdü? Xperia Zx karmaşasında boğulmadan Sony'nin hızını yakalamak istiyorsanız bu haber tam size göre!



Sony, akıllı telefon pazarında uzun zamandır var olan bir firma. Özellikle bu noktada oldukça tecrübeli olan Sony'nin rakiplerinin 1 yıllık döngüsü yerine “6 ayda bir” amiral gemisi telefon üreteceklerini duyurması üzerinden pekte zaman geçmedi. Xperia Z2 tanıtımında söylenen bu söze bağlı kalan Sony ardı ardına telefonları pazara sundu. Yazıya devam etmeden önce dilerseniz size Xperia Z ailesinin z3'e kadar ki lansmanlarının kronolojik sırasını hatırlatalım.







Xperia Z 2013 Ocak ayında tanıtıldı ve 2013 Mart ayında satışa başladı









Xperia Z1 2013 Eylül ayında tanıtıldı ve hemen satışa başlandı (6 ay)









Xperia Z2 2014 Şubat ayında tanıtıldı ve Mart – Nisan döneminde satışa başladı (6 ay)









Xperia Z3 2014 Eylül ayında tanıtıldı ve Ekim ayında global pazarda satışa başladı (7 ay)







Peki sonra ne oldu?



Sony bu tarihten sonra uzun süre sessiz kaldı! Geçtiğimiz Şubat ayında yapılan Dünya Mobil Kongresinde herkes Sony'den yeni nesil bir amiral gemisi tanıtmasını bekledi ama beklenen olmadı. Xperia Z4 ortada yoktu. Snapdragon 810'da yaşanan ısınma sorunları Xperia Z4'ün (daha sonradan bunun Xperia Z3+ (Plus) olduğu anlaşıldı) gecikmesine sebep olurken; Sony'nin çok özel bir soğutma sistemi üzerinde çalıştığı dedikodularının da doğru olmadığını anladık.



Herkes Xperia Z4'ü beklerken Sony, HTC'nin yolundan giderek yeni amiral gemisi telefonuna Xperia Z3+ ismini verdi. Geçtiğimiz Mayıs ayında yani Xperia Z3'ün tanıtılmasından 8 ay sonra (2 ay gecikme) Xperia Z3+'ı gözler önüne seren Sony Android kullanıcılarının kafasının ciddi anlamda karışmasına sebep oldu. Zira bu telefon gerçek anlamda bir amiral gemisi miydi? Yoksa ara telefon muydu?



Xperia Z3 ve Xperia z3+ arasında ciddi bir donanım farkı olmasa da tasarım tarafında oldukça yenilenmiş bir Xperia amiral gemisi gördük. Ekran ve kamera tarafında birbirinin aynısı olan 2 telefonun teknik özellik karşılaştırmasını aşağıdaki tablodan detaylı olarak inceleyebilirsiniz.



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