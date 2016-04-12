Sony Xperia Z3 için Marshmallow güncellemesi resmi olarak ilk defa görüldü. Güncelleme henüz ülkemizde dağıtıma çıkması ancak geri sayım başladı!



Sony Xperia Z3 için Marshmallow güncellemesi resmi olarak ilk defa görüldü. Güncelleme henüz ülkemizde dağıtıma çıkması ancak geri sayım başladı!



Sony Xperia Z3, Xperia Z3 Compact ve Xperia Z2 modelleri için Android 6.0.1 Marshmallow güncellemesi resmi olarak dağıtıma çıktı. Söz konusu güncelleme kısa süre içerisinde ülkemizde de yayınlanacak.



Xperia Z3 için Marshmallow güncellemesi!



Geçtiğimiz haftalarda Xperia Z5 ve Xperia Z3+ modelleri için Marshmallow güncellemesi yayınlanmıştı. Ülkemizde de yayınlanan bu güncellemelerden sonra Sony kullanıcıları artık Xperia Z3 ailesine güncelleme beklemeye başlamıştı.



Facebook üzerinden yayın yapan “Xperia Türkiye” isimli resmi olmayan bir Sony topluluğu Nisan ayını işaret ederek güncellemenin dağıtılacağını iddia etmişti. Topluluk haklı çıktı. Sony Xperia D6503 (Z2), D6603 (Z3) ve D5803 (Z3 Compact) versiyonları için ilk resmi güncelleme görüldü.



Söz konusu güncelleme ABD, Rusya, Ukrayna, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Latin Amerika bölgelerindeki kullanıcılar için yayınlandı. Avrupa'nın büyük bir bölümü ve Türkiye için ise henüz bir güncelleme ortaya çıkmadı.



Kısa süre içerisinde ülkemizdeki Xperia Z2, Xperia Z3 ve Z3 Compact modelleri için bu güncellemenin beklendiğini hatırlatalım. Sony tarafından resmi bir tarih verilmiyor ancak siz bu haberi okurken bile güncelleme cihazınıza gelmiş olabilir. “Cihaz hakkında” sekmesinden güncellemeleri denetleyebilirsiniz.



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