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xperia xzs türkiye fiyatı ne kadar olacak?

XPERİA XZS TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sony'nin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı küçük ama güçlü telefonu Xperia XZs şimdi de Çin'de ön siparişe sunuldu. Peki bu telefonun fiyatı ne kadar olacak?

Tarih : 17 Mart 2017, 10:21
Puan Ver : Xperia Xzs Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?(8/10)6


Sony'nin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı küçük ama güçlü telefonu Xperia XZs şimdi de Çin'de ön siparişe sunuldu. Peki bu telefonun fiyatı ne kadar olacak?



Bilindiği üzere Mobil Dünya Kongresi'nde sahne alan Sony, Xperia XZ Premiumile birlikte Xperia XZsmodelini de tanıtmıştı. Xperia XZ Premium'a nazaran biraz daha güçsüz olanXperia XZsgeçtiğimiz senenin amiral gemisi modelleriyle yarışacak güçte bir donanıma sahipti.



Sony, Mobil Dünya Kongresi'nde bu modelinin fiyatını 700 dolar olarak lanse etmişti. Fakat mobil dünyayı az çok takip ediyorsanız, bu tarz fuarlarda duyurulan fiyatların pek de gerçeği yansıtmadığını bilirsiniz.



Zira basit bir örnekle açıklayacak olursak, LG G6 fiyatıMobil Dünya Kongresi'nde 650 Euroolarak duyurulmuştu. Fakat telefon hiç bir bölgede bu fiyattan satışa sunulmadı. Dolayısıyla fuarda duyduğumuz fiyatlarla, gerçekte karşılaştığımız fiyatlar arasında önemli farklılıklar olabiliyor.



Geçtiğimiz günlerde Hollanda'da ön siparişe sunulanXperia XZsiçin 650 Euroluk bir etiket fiyatı belirlenmişti. Bu dolar kuruna çevirdiğimiz zaman az çok Sony'nin duyurduğu fiyata yakın bir fiyat diyebiliriz.



XZs, Hollanda'nın ardından şimdi de Çin'de ön siparişe sunuldu. Telefonun Çin'deki fiyatı ise 680 dolar olarak belirlenmiş durumda. Yani Xperia XZs'in fiyatı için dünyanın farklı noktalarında da olsa 700 dolar civarında diyebiliriz. Buradan yola çıkarak telefonun ülkemizdeki fiyatının da3000 TLdolaylarında olacağını söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.



Nokia 8 amiral gemisi sınıfında bir model olmayacak








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