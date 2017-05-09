

Sony'nin geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı üst segment modeli Xperia XZs önemli bir indirim aldı. İşte konu hakkındaki detaylar.



Sony'nin telefonları önemli indirimler almaya devam ediyor. Japon teknoloji devinin geçtiğimiz sene satışa sunduğu telefonların fiyatları ardı ardında düşmeye başlamıştı. Bu indirim akımına Sony'nin geçtiğimiz ay satışa sunduğu Xperia XZsmodeli de dahil oldu.



Hali hazırda Amerika'da satılmakta olan Xperia XZs fiyatı699 dolardan 619 dolara indirildi. Bu indirimli fiyat seçeneği şimdilik sadece dünyanın önde gelen perakendecilerinden biri olan Amazon'da geçerli. ABD'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Best Buyve Focusgibi diğer perakendecilerde herhangi bir indirim gerçekleşmiş değil.



Açıkçası bu indirimlerin diğer ülkelerdeki Xperia XZsfiyatlarına yansıyıp yansımayacağı henüz bilinmiyor. Zira bu telefon birçok bölgede de hala satışa sunulmuş değil.



Dip not olarak bu cihazın özelliklerinden de biraz bahsedelim. Sony'nin 5.2 inçlik telefonu gücünü Qualcomm'un geçtiğimiz seneki üst segment yonga seti Snapdragon 820'den alıyor. GPU tarafında Adreno 530'dan faydalanan cihaz, sistemini 4GB RAM ile destekliyor. Min. 32GB dahili depolama alanına sahip olanXperia XZs'te 256GB'ta kadar microSD kat desteği de bulunuyor.



19MP'lik ana kameraya 13MP'lik ön kameranın eşlik ettiği telefonun tek dez avantajı ise tasarımı. 5.2 inçlik full hd ekranla gelen Xperia XZsyüzde 70.9 ekran gövde oranı ile dikkat çekiyor. Bunun anlamı telefonun son derece kalın sayılabilecek çerçevelere sahip olduğu.



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