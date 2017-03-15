Sony'nin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı ve fuarın en iyi telefonu seçilen modeli Xperia XZ Premium sonunda ön siparişe sunuldu. İşte cihazın fiyatı.



Sony'nin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı ve fuarın en iyi telefonu seçilen modeli Xperia XZ Premium sonunda ön siparişe sunuldu. İşte cihazın fiyatı.



Birçok yeni cihaza ev sahipliği yapan Mobil Dünya Kongresi'nde en dikkat çeken telefonlardan birisi de hiç kuskusuz Sony'nin Xperia XZ Premiummodeliydi.



XperiaXZ Premium'un sahip olduğu 4K çözünürlüğündekiHDRekranı ve 960fps ağır çekim yapabilen IMX400teknolojisi ile donatılmış müthiş kamerası, ister istemez fuardaki herkesin dikkatini çekti.



Fuarın tartışmasız en iyi telefonlarından biri olan Xperia XZ Premium, GSMAtarafından da Mobil Dünya Kongresi2017'nin en iyi akıllı telefonu ünvanına layık görüldü. Peki bu derece zarif ve yetenekli bir telefonun son kullanıcıya maliyeti ne olacak?



Hatırlanacağı üzereSony, MWC2017'de fiyat vermekten kaçınmıştı. Bunun ana nedeni olaraksa, Xperia XZ Premium'un Haziran'dan önce satışa sunulamayacağı sebep gösterilmişti. XZPremium'un kullandığı SD 835yonga setinin şu aralar altın kadar değerli olmasından ötürü, bu yonga setini taşıyan telefonların. Nisan sonundan önce satışa sunulması da hali hazırda mümkün görünmüyor.



Asıl konumuza dönecek olursak, Xperia XZ Premium fiyatıgeçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü perakende zinciri Amazon'da ortaya çıktı.Amazon İngiltere, 1 Haziran teslim tarihli (bu tarihin temsili olduğu da belirtilmiş.) Xperia XZ Premiummodelini 649 Pound fiyat etiketiyle ön siparişe sundu. Amazon'un haricinde İngiltere'de faaliyetlerini sürdüren bazı perakendeciler deXperia XZ Premium'u aynı fiyatlar üzerinden satışa sunmuş durumda.



Evet fiyat piyasanın biraz üzerinde gibi görünüyor ama yine de fiyat hakkında son sözü söylemesi için Sony'i bir süre daha beklemek gerekiyor.



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