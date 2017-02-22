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xperia xa2 bu sefer fcc'de göründü!

XPERİA XA2 BU SEFER FCC'DE GÖRÜNDÜ!

Sony'nin önümüzdeki günlerde Barselona'da gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması beklenilen yeni modeli Xperia XA2 bu sefer de FCC'de göründü.

Tarih : 22 Şubat 2017, 09:50
Puan Ver : Xperia Xa2 Bu Sefer Fcc'de Göründü!(9/10)8


Sony'nin önümüzdeki günlerde Barselona'da gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması beklenilen yeni modeli Xperia XA2 bu sefer de FCC'de göründü.



Mobil Dünya Kongresi'nde odakta olacak firmalardan birisi de hiç kuşkusuz Sony. Japon teknoloji devinin yeni amiral gemisi modeli haricinde giriş ve orta seviyedeki bazı modellerini de MWCkapsamında tanıtması bekleniyor. Bu modellerden birisi de Xperia XA2.



Sony'nin orta segmente hitap eden yeni telefonu ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir takım sızıntılar yaşanmış veXperia XA2 özellikleriortaya çıkmıştı. Xperia XA2bu seferde FCC'de ortaya çıktı.



FCC'den sızdırılan görsellerdeXperia XA2 tasarımıda net bir şekilde gözler önüne serilmiş oldu. Açıkçası sızdırılan görsellere baktığımızda, klasik Sonyçizgisinin bu modelde de devam ettiğini görüyoruz. YaniXperia XA2, geçtiğimiz sene satışa sunulan Sony modellerinden tasarım anlamında büyük bir farklılık içermiyor.



FCC tarafından sızdırılan Xperia XA2'nin görseline aşağıdan göz atabilirsiniz.



Dip not olarak Xperia XA2'nin geçtiğimiz günlerde sızdırılan özelliklerinden de bahsedelim. GücünüMediaTektarafından üretilen Helio P20yonga setinden alacak olan Xperia XA2'de 4GB RAM bulunması bekleniyor. 23MP'lik ana kameraya 16MP'lik ön kameranın eşlik etmesi beklenilen telefonun fiyatı da hayli cezbedici diyebiliriz.



Zira sızdırılan bilgilere göre Xperia XA2'nın fiyatı satışa sunulduğu bölgeye göre 320 dolar ile 300 euro arasında değişecekmiş. Şu aralarXperia XA'nın ülkemizdeki satış fiyatının 1100TL civarında olduğunu düşünürsek, Xperia XA2'nin de 1500 TL altından satışa sunulması çok da sürpriz olmayacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.



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