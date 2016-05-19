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xperia xa ultra dev bir ekran

XPERİA XA ULTRA DEV BİR EKRAN

Xperia X serisi ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Sony tüm modellerini tek çatı altında toplamaya hazırlanıyor.

Tarih : 19 Mayıs 2016, 10:18
Puan Ver : Xperia Xa Ultra Dev Bir Ekran(5/10)4


Xperia X serisi ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Sony tüm modellerini tek çatı altında toplamaya hazırlanıyor.



Bu yıl Xperia C6 olarak piyasaya sürülmesi beklenen model, Xperia XA Ultra adıyla hayat bulacak. 6 inçlik Full HD ekrana sahip olan cihazın en önemli özelliği ön kamerası. 16MP çözünürlüğündeki kamera, OIS ile geliyor. Ayrıca LED flaş ile birlikte, sensör ön kısımda büyük bir alan kendine ayırıyor.



Xperia X serisi ile başlayan daha yumuşak tasarım çizgileri, bu modelde de kendini sürdürüyor. Keskin hatlara sahip Omnibalance çizgileri, artık Xperia Z ile tozlu sayfalardaki yerini aldı. Ekranda 2.5D kavisli yapı ile geliyor.



8 adet Cortex-A53 ve Mali-T860 grafik biriminden oluşan Helio P10 yonga setinin güç verdiği model, 3GB RAM ve 16GB artırılabilir özelliklerle geliyor. Batarya kapasitesi hakkında bilgi verilmezken, 2 güne kadar kullanım süresi sunduğu söyleniyor. MediaTek Pump Express teknolojisi ile, batarya 30 dakika içerisinde yüzde 70 dolum seviyesine yükseliyor.



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