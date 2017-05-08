

Sony'nin geçtiğimiz sene satışa sunduğu Xperia X Performance çok büyük bir fiyat indirimi aldı. İşte konu hakkındaki detaylar.



Sony'nin yeni amiral gemisi modeli Xperia XZ Premium'un çıkış tarihi yaklaştıkça, geçtiğimiz sene satışa sunulan Xperiamodellerinin fiyatı düşmeye devam ediyor. Kısa süre önce Xperia X'in fiyatında önemli indirimler gerçekleşirken şimdi de Xperia X Performance fiyatıbüyük oranda düştü.



Amerika'da hizmet veren B&H Photoisimli perakende sitesi,Xperia X Performancefiyatını 499 dolardan 299 dolara düşürdü. Yani X Performancefiyatında 200 dolarlık bir indirim yapıldı. B&H Photo'nun ABD'de deki en büyük rakipleri Amazon ve Best Buy'daki fiyatlar ise sırasıyla 367 ve 399 dolar.



Xperia X Performancene yazık ki ülkemizde resmi olarak satışa sunulmuş değil. Sony'nin geçtiğimiz sene kullanıcıların beğenisine sunduğu X Performance, teknik özellikleri bakımından LG G5 ve Galaxy S7'nin bir tık altında bulunuyordu.



Yine de şu aralar Xperia modellerinden birisini satın almak gibi bir düşünceniz varsa fazla acele etmemenizi öneririz. Zira bu fiyat indirimleri muhtemelen diğer Xperiamodellerine de yansıyacaktır. Yapılan indirimler Türkiye'de hemen aynı gün uygulanmasa da er ya da geç mutlaka geçerli olacaktır.



Bu arada dip not olarak belirtelim. Sızdırılan son bilgilere göre Sony'nin yeni amiral gemisi modeli Xperia XZ Premium'un Haziran ayının başlarında satışa sunulması bekleniyor.



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