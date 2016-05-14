

Xiaomi yeni 4K video kayıt yeteneğine sahip aksiyon kamerası Xiaomi Yi 4K'yı Çin'de kullanıcının beğenisine sundu.



Xiaomi geçtiğimiz sene piyasaya sunduğu Xiaomi Yi ile aksiyon kamerası pazarına ilk defa girdi. Çin'li firma bu defa daha üstün özelliklere sahip yeni bir aksiyon kamerası modelini piyasaya sundu; Xiaomi Yi 4K.



Daha öncesinde Google'ın Nexus 5X ve 6P telefonlarında gördüğümüz düşük ışıkta oldukça yetenekli 12MP'lik Sony IMX377 sensörünü barındıran Xiaomi Yi 4K aksiyon kamerası Ambarella'nın A9SE95 çipsetini kullanıyor. Belirtilenlere göre 4K çözünürlükte 30fps video kaydı yapabilen kamera 720p'de 240fps ve 1080p'de 120fps yavaş çekim yetenekleriyle donanmış 155 derece geniş açı lensle gelen kamera f/2.8 diyafram açıklığına sahip ve 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 30 / 60 saniye aralıklarıyla time lapse video kayıt yeteneğiyle geliyor. 330ppi değerinde ekrana ve Corning Gorilla Glass ile korumaya sahip yeni cihaz. Bunların yanısıra 1400mAh kapasitede batarya ve Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 bağlantı yetenekleri ile donatılmış cihazımız.



200$ gibi bir fiyatla Çin'de satışa sunulan kameranın diğer ülkelere de gönderim planı yapılıyor.



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