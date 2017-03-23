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xiaomi'den 91 dolarlık telefon; redmi 4a

XİAOMİ'DEN 91 DOLARLIK TELEFON; REDMİ 4A

Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, giriş seviyesine hitap eden Redmi 4A modelini satışa sundu. İşte konu hakkındaki detaylar.

Tarih : 23 Mart 2017, 12:18
Puan Ver : Xiaomi'den 91 Dolarlık Telefon; Redmi 4A(10/10)12


Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, giriş seviyesine hitap eden Redmi 4A modelini satışa sundu. İşte konu hakkındaki detaylar.



Akıllı telefonpazarının yükselen değerlerinden biri olanXiaomi, giriş segmentindeki kullanıcılara hitap etmeye devam ediyor. 100 doların altında satışa sunduğu telefonlarla, birçok pazarda giriş segmentini domine etmeyi başaran Xiaomi, model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Xiaomibir süredir üzerinde çalıştığı Redmi 4Amodelini 91 dolardan satışa sundu.



Gücünü Qualcommtarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 425yonga setinden alan Redmi 4A'nın sistemi 2GB RAM ile desteklenmiş durumda. 16GB microSD destekli dahili hafızaya sahip olan telefonun çift sim desteği de bulunuyor. 720p çözünürlüğünde 5 inçlik bir ekranla gelen Redmi 4Af2.2 diyafram aralığına sahip 13 MP'lik ortalama bir kameraya sahip. 5MP'lik ön kamera bulunan cihazda 4G desteği de yer alıyor.



3120mAh gücünde bir bataryadan beslenecek olan cihaz MIUI 8ile desteklenmiş durumda. 23 Mart'ta satışa sunulması beklenen telefon, gri, altın ve gül rengi olmak üzere üç farklı seçenekte raflardaki yerini alacak.



Redmi 4Aile ilgili tek üzücü haber ise bu telefonunHindistan‘a özel olarak üretilecek olması.Xiaomi'nin Hindistan'da bulunan fabrikasında üretilecek olan bu cihazın şimdilik global pazarda satışa sunulması pek de mümkün görünmüyor.



Dileriz ülkemizde de bu tarz donanımlara sahip cihazların 100 doların altında satışa sunulduğu günleri görebiliriz.



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