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xiaomi yeni elektrikli aracını tanıtmaya hazırlanıyor

XİAOMİ YENİ ELEKTRİKLİ ARACINI TANITMAYA HAZIRLANIYOR

Çinli teknoloji devi Xiaomi gelen birtakım duyumlara göre 12 Aralık tarihinde elektrikli aracını tanıtımına hazırlanıyor.

Tarih : 16 Aralık 2016, 10:01
Puan Ver : Xiaomi Yeni Elektrikli Aracını Tanıtmaya Hazırlanıyor(8/10)5


Çinli teknoloji devi Xiaomi gelen birtakım duyumlara göre 12 Aralık tarihinde elektrikli aracını tanıtımına hazırlanıyor.



 



Çinli teknoloji şirketi Xiaomi son zamanlardaki yükselişine bir yenisini daha ekledi. Şirket bu sefer elektrikli araç üretimi için kolları sıvadı. Gelen bilgilere göre şirket 12 Aralık tarihinde elektrikli aracını duyurmaya hazırlanıyor.



Xiaomi tarafına baktığımızda şirket aslında bu alanda çok yeni sayılmayacak şekilde bir deneyime sahip. Şirket daha önce  MIJIA ile ortaklaşa çalışarak ilk elektrikli aracı QiCycle projesini hayata geçirmişti.



Xiaomi, birçok alanda farklı kitleye hitap etmek için yaptığı projeler ile planlamasını gerçekleştiriyor. Akıllı telefonlar, akıllı telefon aksesuarları, Dronlar, televizyon üniteleri, hava temizleyiciler, Bluetooth hoparlörler bunlardan sadece birkaçına örnek olabilir. Yakın gelecekte şirket adına çok daha farklı alanlarda yatırım göreceğimizi söylemek kesinlikle hatalı olmaz.



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