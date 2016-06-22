O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

xiaomi ve huawei'nin ekranlarını lg üretecek

XİAOMİ VE HUAWEİ'NİN EKRANLARINI LG ÜRETECEK

OLED ekran konusunda önde gelen şirketlerden olan LG, bundan sonra Xiaomi ve Huawei'nin telefonları için de OLED ekranlar üretecek. LG her iki firmayla da anlaşma imzaladı.

Tarih : 22 Haziran 2016, 12:05
Puan Ver : Xiaomi Ve Huawei'nin Ekranlarını Lg Üretecek(7/10)7


OLED ekran konusunda önde gelen şirketlerden olan LG, bundan sonra Xiaomi ve Huawei'nin telefonları için de OLED ekranlar üretecek. LG her iki firmayla da anlaşma imzaladı.



Bildiğiniz gibi söz konusu OLED ekranlar olduğunda Samsung açık ara önde gidiyor. Samsung özellikle akıllı telefon pazarında OLED ekran üretimini domine ediyor. Ancak bu Samsung'un rakipsiz olduğu anlamına gelmiyor. Bir diğer Güney Koreli telefon üreticisi olan LG de OLED ekran konusunda önemli yol katetmiş durumda. Üstelik LG artık sadece kendisi için değil, başka telefon üreticileri için de OLED ekranlar üretecek.



Bugüne kadar sadece kendisi için OLED telefon ekranları üreten LG, bundan sonra Xiaomi ve Huawei'nin akıllı telefonları için de OLED ekranlar üretecek. Xiaomi ile anlaşma imzalayan şirket, Xiaomi için ekran üretmeye başlamış durumda. Huawei ile olan anlaşmanınsa yıl sonunda başlayacağı ve LG'nin bu yıl bitmeden hem Xiaomi hem de Huawei için ekran üretmeye başlamış olacağı söyleniyor. Bu ekranlar arasında kavisli olanların da yer alacağı gelen bilgiler arasında.



iPhone 7'de Çift Kamera Teknolojisi Olmayabilir








Etiketler: Xiaomi  Ve  Huawei  Nin  Ekranlarını  Lg  Üretecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER