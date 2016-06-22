OLED ekran konusunda önde gelen şirketlerden olan LG, bundan sonra Xiaomi ve Huawei'nin telefonları için de OLED ekranlar üretecek. LG her iki firmayla da anlaşma imzaladı.



OLED ekran konusunda önde gelen şirketlerden olan LG, bundan sonra Xiaomi ve Huawei'nin telefonları için de OLED ekranlar üretecek. LG her iki firmayla da anlaşma imzaladı.



Bildiğiniz gibi söz konusu OLED ekranlar olduğunda Samsung açık ara önde gidiyor. Samsung özellikle akıllı telefon pazarında OLED ekran üretimini domine ediyor. Ancak bu Samsung'un rakipsiz olduğu anlamına gelmiyor. Bir diğer Güney Koreli telefon üreticisi olan LG de OLED ekran konusunda önemli yol katetmiş durumda. Üstelik LG artık sadece kendisi için değil, başka telefon üreticileri için de OLED ekranlar üretecek.



Bugüne kadar sadece kendisi için OLED telefon ekranları üreten LG, bundan sonra Xiaomi ve Huawei'nin akıllı telefonları için de OLED ekranlar üretecek. Xiaomi ile anlaşma imzalayan şirket, Xiaomi için ekran üretmeye başlamış durumda. Huawei ile olan anlaşmanınsa yıl sonunda başlayacağı ve LG'nin bu yıl bitmeden hem Xiaomi hem de Huawei için ekran üretmeye başlamış olacağı söyleniyor. Bu ekranlar arasında kavisli olanların da yer alacağı gelen bilgiler arasında.