Çin'in yükselen değerlerinden biri olan Xiaomi, şu aralar yeni bir amiral modeli üzerinde çalışıyor.



Çinli üretici, geçtiğimiz sene ince çerçevelere sahip modeliMi Mix ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. İlk olarak Çin'de satışa sunulan model o kadar fazla talep görmüştü ki Xiaomi, Mi Mix'in ülke dışına çıkış tarihini 6 ay sonraya ertelemişti. Mi Mix'in gördüğü ilgi Xiaomi Mi Mix 2 üzerine olan çalışmaları da hızlandırdı.



Xiaomi'nin önümüzdeki dönemde satışa sunacağı Mi Mix 2 ile ilgili yeni bir görsel sızdırıldı. Sızdırılan görselde, Xiaomi Mi Mix 2'nin tüm çerçevelerinden kurtulduğu ve uçtan uca ekran tasarımına sahip olduğu gözlerden kaçmıyor.



Açıkçası bu tasarım çizgisinde, Xiaomi'nin kamerayı nereye ve nasıl yerleştireceği de önemli bir soru işareti. Sızdırılan bilgilere göre, Xiaomi Mi Mix 2, 7.9mm'lik bir kalınlığa sahip olacak. Bu kalınlık, cihazı şimdiye kadarki en ince amiral gemisi modeli yapabilir.



Mi Mix 2'nin gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 835 yonga setinden alması bekleniyor. Sistemini 6GB RAM ile destekleyecek olan Mi Mix 2'nin Eylül ayının ortalarına doğru satışa sunulması bekleniyor. Telefon için tahmin edilen etiket fiyatı ise 4999 yen yani 748 dolar. BuXiaomi'nin şimdiye kadarki en pahalı telefonu olabilir.