

Xiaomi Redmi Note 3, piyasaya sürülüşünün üzerinden 1.5 ay geçmeden 600.000 adetlik satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Elbette aklınıza Apple'ın, Samsung'un, LG'nin çok daha fazla satan modelleri geliyor; biz “rekor” ifadesini kullandıkça. Lakin Redmi Note 3; sadece Çin'de ve Hong Kong'ta satışa sunuldu. Amerika, Asya ve Avrupa ülkelerinde satışa sunulması için önünde birkaç hafta var.



Tablet telefon pazarının gözde ismi, bu rakamlardan cesaret alarak, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde sahne almaya hazırlanıyor: Hindistan. Hindistan çok zor bir pazar, pek çok markaya geçit vermeyen, verse bile akıllı telefonları veya tabletleri bir nesil önceden takip eden bir ülke. Hindistan, bu politikasında haksız değil; zira firmaların öyle veya böyle, ülkede istihdam sağlamasını istiyor. Uzak Doğu ülkesinin pek çok vatandaşı fakirlik sınırında yaşamak zorunda ve açlık sınırı korkutucu derecede.



Xiaomi Redmi Note 3, işte böyle bir pazara giriyor. Neyse ki Çinli bir üreticinin modeli olması nedeniyle, komşusunu tanıyor ve halden anlıyor. Asıl büyük hamle ise Xiaomi'nin, Hindistan'da birkaç üretim tesisi açacak olması.



Redmi Note 3; Qualcomm Snapdragon 650 8 çekirdek işlemci, 5.5 inç Full HD ekran (1920 x 1080), 3 GB RAM, 5 megapiksel ön, 16 megapiksel arka fotoğraf makinesi, metal çerçeve, 32 GB dahili saklama alanı, Android 6.0 mobil işletim sistemi gibi amiral gemisi cihazlarda bulunan özellikler için sadece 135 dolar fiyat biçiyor. Bu da Hindistan gibi zorluk yaşayan bir ülkedeki, orta sınıf tabaka için uygun sayılabilir.



Xiaomi ilk etapta, Hindistanlı yazılım geliştiricilere 25 milyon dolarlık yatırım yapacak. Daha sonra ise seri üretim merkezleri açılacak.