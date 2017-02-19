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xiaomi redmi note 4x çok yakında satışta

XİAOMİ REDMİ NOTE 4X ÇOK YAKINDA SATIŞTA

Fiyat performans arenası için en çok tercih edilen isimlerden biri olan Çinli Xiaomi, bu sefer Redmi Note 4X modeli ile çok iddialı bir giriş yapacak.

Tarih : 19 Şubat 2017, 13:35
Puan Ver : Xiaomi Redmi Note 4X Çok Yakında Satışta(8/10)7


Fiyat performans dünyası için en çok aranan markalardan biri olan Xiaomi, bu sefer Sevgililer Günü temalı yeni modeli Redmi Note 4X ile geliyor.



Redmi Note 4X modeli Snapdragon 625 yonga seti üzerinde yükselen bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Adreno 506 grafik birimine sahip olan yonga seti  enerji tüketimi konusunda oldukça iyi sonuçlar alıyor.RAM miktarı olarak ise 3GB LPDDR3 RAM seçeneğine gidilmiş durumda.  Bunlara ek olarak 5.5 inçlik Full HD IPS ekran, 4100mAh kapasiteli pil, metal gövde, parmak izi okuyucu, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, USB Tip-C hızlı şarj imkanları bu üründe halihazırda mevcut.



Halihazırda satışta olan ürünün fiyatı ise Çin sınırları içinde 200 dolar civarında bir rakam olarak gözüküyor.








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