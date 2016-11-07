Fiyat performans arenasındaki ürünleri ile göz dolduran Xiaomi, bu seferde giriş seviyesine oynayan Redmi 4A modeli ile piyasaya giriş yapıyor.



Fiyat performans arenasındaki ürünleri ile göz dolduran Xiaomi, bu seferde giriş seviyesine oynayan Redmi 4A modeli ile piyasaya giriş yapıyor.



Genellikle fiyat performans arenasına oynayan ürünler ile piyasada olan Çin menşeili üretici Xiaomi, bu sefer giriş seviyesi ürünü olan Redmi 4A ile fiyat skalasını zorlayacak gibi gözüküyor.



Redmi 4A modelinin donanımına bakacak olursak ilk olarak bizi 5 inçlik ekranında 720p çözünürlükte bir ekran karşılıyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 425 yonga setine sahip olan ürün, 2GB LPDDR3 RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile kullanıcıya ulaşıyor.



Cihazın tasarımında metal alaşım kullanılırken, kamera üst seviyeye konularak farklı bir tasarım yakalanmak istenmiş.



Kamera olarak ise arka tarafta faz algılamalı otomatik odaklama ve LED flaş destekli 13MP çözünürlüğünde bir kamera bulunurken, ön bölümde ise 5MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor.



11 Kasım tarihinde satışa çıkacak bu modele sahip olmak isteyen kullanıcılar 74$ fiyat etiketi ile karşı karşıya kalacaklar.



Wonder Woman'ın Yeni Tanıtım Videosu Yayınlandı