XİAOMİ, REDMİ 4A MODELİ İLE FİYAT PERFORMANS ARENASINA OYNUYOR
Fiyat performans arenasındaki ürünleri ile göz dolduran Xiaomi, bu seferde giriş seviyesine oynayan Redmi 4A modeli ile piyasaya giriş yapıyor.
Fiyat performans arenasındaki ürünleri ile göz dolduran Xiaomi, bu seferde giriş seviyesine oynayan Redmi 4A modeli ile piyasaya giriş yapıyor.
Genellikle fiyat performans arenasına oynayan ürünler ile piyasada olan Çin menşeili üretici Xiaomi, bu sefer giriş seviyesi ürünü olan Redmi 4A ile fiyat skalasını zorlayacak gibi gözüküyor.
Redmi 4A modelinin donanımına bakacak olursak ilk olarak bizi 5 inçlik ekranında 720p çözünürlükte bir ekran karşılıyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 425 yonga setine sahip olan ürün, 2GB LPDDR3 RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile kullanıcıya ulaşıyor.
Cihazın tasarımında metal alaşım kullanılırken, kamera üst seviyeye konularak farklı bir tasarım yakalanmak istenmiş.
Kamera olarak ise arka tarafta faz algılamalı otomatik odaklama ve LED flaş destekli 13MP çözünürlüğünde bir kamera bulunurken, ön bölümde ise 5MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor.
11 Kasım tarihinde satışa çıkacak bu modele sahip olmak isteyen kullanıcılar 74$ fiyat etiketi ile karşı karşıya kalacaklar.
Wonder Woman'ın Yeni Tanıtım Videosu Yayınlandı
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar