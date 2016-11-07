O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

xiaomi, redmi 4a modeli ile fiyat performans arenasına oynuyor

XİAOMİ, REDMİ 4A MODELİ İLE FİYAT PERFORMANS ARENASINA OYNUYOR

Fiyat performans arenasındaki ürünleri ile göz dolduran Xiaomi, bu seferde giriş seviyesine oynayan Redmi 4A modeli ile piyasaya giriş yapıyor.

Tarih : 07 Kasım 2016, 10:28
Puan Ver : Xiaomi, Redmi 4A Modeli İle Fiyat Performans Arenasına Oynuyor(9/10)7


Fiyat performans arenasındaki ürünleri ile göz dolduran Xiaomi, bu seferde giriş seviyesine oynayan Redmi 4A modeli ile piyasaya giriş yapıyor.



Genellikle fiyat performans arenasına oynayan ürünler ile piyasada olan Çin menşeili üretici Xiaomi, bu sefer giriş seviyesi ürünü olan Redmi 4A ile fiyat skalasını zorlayacak gibi gözüküyor.



Redmi 4A modelinin donanımına bakacak olursak ilk olarak bizi 5 inçlik ekranında 720p çözünürlükte bir ekran karşılıyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 425 yonga setine sahip olan ürün,  2GB LPDDR3 RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile kullanıcıya ulaşıyor.



Cihazın tasarımında metal alaşım kullanılırken, kamera üst seviyeye konularak farklı bir tasarım yakalanmak istenmiş.



Kamera olarak ise arka tarafta faz algılamalı otomatik odaklama ve LED flaş destekli 13MP çözünürlüğünde bir kamera bulunurken, ön bölümde ise 5MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor.



11 Kasım tarihinde satışa çıkacak bu modele sahip olmak isteyen kullanıcılar 74$ fiyat etiketi ile karşı karşıya kalacaklar.



Wonder Woman'ın Yeni Tanıtım Videosu Yayınlandı








Etiketler: Xiaomi  Redmi  4A  Modeli  İle  Fiyat  Performans  Arenasına  Oynuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER