Türkiye'de henüz tanınmamış olsa da Çin'de en çok tercih edilen telefonlardan biri. Ülkemize yeni giriş yapan Xiaomi'nin üst seviye telefonu olan MI5 inceleme altında.



Türkiye'de henüz tanınmamış olsa da Çin'de en çok tercih edilen telefonlardan biri. Ülkemize yeni giriş yapan Xiaomi'nin üst seviye telefonu olan MI5 inceleme altında.







Cep telefonu pazarı kaynamaya başladı. Apple ve Samsung'un işleri artık çok daha zor. İlk olarak giriş seviyesi ürünleri ile giriş yapan Huawei ve Xiaomi gibi cinli markalar, öğrenmeleri gereken herşeyi öğrendiler. Huawei üst seviye bir telefon geliştirerek Apple ve Samsung'a bu pazarı dar etmek için ilk adım attı. Şimdi de Cin'de çok büyük bir başarı yakalayan Xiaomi, ikinci adımı atmaya hazırlanıyor. Xiaomi geliştirdiği MI5 adlı ürün ile artık sadece giriş ve orta sınıf telefonlar değil, üst seviye telefonlarda da varlığını sürdürmek istiyor.







Bu esasında çok önemli bir gelişme. Çünkü Xiaomi, kullanıcıları çok uygun bir fiyat ile üst seviye bir telefonla buluşturmak istiyor.



Tasarım



Xiaomi, MI5'i ilk olarak sene başında Barcelona'da gerçekleşen Mobile World kongresinde gün yüzüne çıkardı. Birçok kişi Xiaomi'nin bu ürün ile Avrupa'ya çok ciddi bir giriş yapacağını düşünmüştü. Hatta bazı üreticiler ciddi bir endişeye kapıldığını ve karşı planlar yaptıklarını biliyoruz. Ne yazık ki Xiaomi, Avrupa pazarından çok Cin pazarında kalmayı yeğledi. En azından şimdiye kadar. Çünkü Xiaomi Türkiye'de olmak üzere sözü edilen bu pazarlara girdi.



Ürüne ilk baktığımızda MI5'in kalitesi hemen belli oluyor. 129 gr ağırlığı ile oldukça hafif olan MI5, sadece 7 mm kalınlığında. Çok ince bir ekran çerçevesine sahip olan bu ürün, Alüminyum kasa sistemi ve yuvarlatılmış plastik arka yüzeyi ile Galaxy S7'ye çok benziyor. Kesin kenarlar yerine yumuşak bir tasarıma sahip olan MI5, tıpkı Galaxy S7 gibi çok başarılı bir malzeme kalitesi ve işçilik ile üretilmiş. En büyük avantajı ise, tüm bu kaliteyi Galaxy S7'nin yarı fiyatına sahip olabilmeniz.



Bu esasında çok önemli bir avantaj. Tabi sadece tasarıma bakıp bunları söylemek yanlış olur. Teknik özellikler ve zengin donanım birleşenleri de çok önemli bir rol oynuyor. Xiaomi MI5, tıpkı Samsung Galaxy S7 gibi 5.1 inç'lik bir ekrana sahip. Bu ekran 1920×1080 piksel çözünürlüğü ile gayet keskin bir görüntü sunuyor. Elbette Galaxy S7'nin 2560×1440 piksel çözünürlüğüne sahip ekranı ile karşılaştırılamaz. Samsung bu alanda bir numara olduğunu birçok modelde bize bunu fazlasıyla göstermişti. Örneğin MI5, her ne kadar yüksek bir kontrast değerine sahip olsa da parlaklık değerinin üst seviyede olmadığını söylemeliyiz. Güneşli ortamlarda bu ekrandan yeterli bir performans almak ne yazık ki oldukça güç. Galaxy S7 bu tür konularda birçok rakibine ciddi fark atıyor.



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