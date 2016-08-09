Sanal gerçeklik veya hepimizin tanıdığı adıyla “VR” popülaritesi Google Cardboard'un çıkışı ile bir anda tırmanışa geçti. Yavaş yavaş hayatımızın bir parçası olmaya başlayan sanal gerçeklik ve sanal gerçeklik cihazları ise gün geçtikçe artmaya ve gelişmeye devam ediyor.



Sanal gerçeklik veya hepimizin tanıdığı adıyla “VR” popülaritesi Google Cardboard'un çıkışı ile bir anda tırmanışa geçti. Yavaş yavaş hayatımızın bir parçası olmaya başlayan sanal gerçeklik ve sanal gerçeklik cihazları ise gün geçtikçe artmaya ve gelişmeye devam ediyor.



Google Cardboard'un ardından kendi VR cihazlarını çıkarmaya başlayan firmalara arasına uzakdoğulu teknoloji firması Xiaomi'nin de gireceği uzun süredir etrafta dolaşan bir söylentiydi. İlk başlarda Uzak Doğu dışında pek de tanınmayan bir firma olan Xiaomi, yavaş yavaş Avrupa pazarına da girmeye başladı. Ve çıkardığı başarılı fiyat performans ürünleri ile adından ülkemizde de sıkça söz ettir oldu. Girdiği her alanda atılımlar yapmayı başaran firma bu sefer de yeni VR gözlüğü “Xiaomi Mi VR” ile gündemde. VR alanında da başarı sahibi olmak isteyen firmanın ise mobil VR alanında Google Cardboard, Samsung Gear VR gibi dişli rakipleri bulunuyor.



Ürün 4.7 – 5.7 inç arası cihazlarla uyumluluk gösteriyor. Gözlüğün yanında Mi VR adlı gözlük için içeriklerin yayınlandığı bir uygulama da var ancak ilk dönemler sadece Çin'e özel içerikler üretilecek.



Xiaomi Mi VR Tasarım



Cihaz piyasada bulunan diğer mobil VR gözlüklere göre daha başarılı bir tasarıma sahip. Rakiplerinden çok daha farklı olarak Telefonun konulduğu bölme fermuarlı ve bu sayede elde edilen klasik tasarım, çoğu kişinin beğenisini toplayacağını tahmin ediyoruz. Eğer klasik olan düz siyah tasarımı sevmemişseniz Xiaomi sizi de düşünmüş. Düz siyah tasarımdan farklı olarak farklı desenlere sahip modeller mevcut.



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