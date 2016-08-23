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xiaomi mi note 2, kavisli ekran ile geliyor

XİAOMİ Mİ NOTE 2, KAVİSLİ EKRAN İLE GELİYOR

Xiaomi tarafından bu yılın sonunda çıkması planlana Mi Note 2 kavisli ekran ile kullanıcılara farklı bir deneyim yaşatacak.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 09:57
Puan Ver : Xiaomi Mi Note 2, Kavisli Ekran İle Geliyor(0/10)


 



Xiaomi tarafından bu yılın sonunda çıkması planlana Mi Note 2 kavisli ekran ile kullanıcılara farklı bir deneyim yaşatacak.



 



Samsung tarafından artık birçok akıllı telefon üreticisi için AMOLED ekran ve kamera tedarik edilme işlemi başlıyor. En başta Çin menşeili ürünler olmak üzere birçok şirket Samsung teknolojisinden yararlanmanın planlarını yapıyor. Bunlardan biride  Çin pazarı ve global pazarda iş yapan şirketlerden Xiaomi.



Xiaomi tarafından tasarlanan Mi Note 2 kavisli ön ve arka kısımlarıyla oldukça farklı bir tasarım hatlarına sahip olacak gibi gözüküyor.



Bunun yanısıra cihazın en önemli özelliklerinden biri ise bugünlerde bir çok üretici tarafında popüler olan çift kamera kullanacak olması. Arka kamerada 12MP değerinde bir Samsung imzalı kamera olması bekleniyor. Ve ayrıca Snapdragon 821 ile yüzde 10 daha iyi performans sunacak olan modelde 6GB LPDDR4 RAM, 128GB dahili depolama, 4000mAh kapasiteli batarya ile kullanıcılara iyi bir donanım vaat ediyor.



Xiaomi tarafından üretilecek Phablet sınıfında olan bu ürünün 2 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor.



Meizu, üst seviye bir telefonla gelmenin planlamasını yapıyor








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