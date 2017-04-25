

Uçtan uca ekranıyla dikkat çeken Xiaomi Mi MIX 2'nin teknik özellikleri belli oldu. Xiaomi'nin yeni telefonu son derece etkileyici özelliklere sahip.



Hatırlayacağınız gibi Xiaomi geçtiğimiz yıl Mi MIX adını taşıyan yeni bir telefon çıkarmıştı. Neredeyse çerçevesiz, ekranı kaplayan ekranı ile beğeni toplayan telefon, diğer şirketlere de ilham verdi. Aradan geçen dönemde birçok uçtan uça ekranlı telefon çıktı. Elbette Xiaomi de bu arada boş durmadı. Çinli telefon üreticisi çok yakında Mi MIX'in halefini satışa çıkaracak.



Xiaomi Mi MIX 2 henüz resmi olarak duyurulmadı ama telefon bugün GearBest'in sitesinde görüldü. Online bir telefon satıcısı olan GearBest'in paylaştığı bilgiler sayesinde Mi MIX 2'nin tüm özellikleri belli oldu. Öncülü gibi Mi MIX 2'de son derece ince bir çerçeveye, neredeyse uçtan uça ekrana sahip. Snapdragon 835 işlemciyle çalışan telefon üç farklı alternatifle satışa çıkacak. Bu alternatifler 4GB RAM ile 128GB depolama alanı, 6 GB RAM ile 128GB depolama alanı ve 8GB RAM ile 256GB depolama alanı şeklinde olacak.



6.4 inç AMOLED ekrana sahip telefonun batarya kapasitesi ise 4.500 mAh olacak. Son olarak telefonda 19 megapiksel arka kamera ve 13 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.



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