

Çin'in en büyük telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, bu yıl şimdiden birkaç yeni telefon satışa çıkardı. Ancak şirketin yavaşlamaya niyeti yok. Xiaomi önümüzdeki dönemde birçok yeni akıllı telefon satışa çıkaracak. Bu telefonlardan biri de şirketin yeni phableti Xiaomi Mi Max olacak. Telefonu Mayıs ayında resmen tanıtacak olan Xiaomi, bugün telefonun ilk tanıtım görüntüsünü yayınladı.



Xiaomi telefonun üst kısmını gösteren bu yeni görüntüden başka birşey paylaşmadı ama bugüne kadar gelen sızıntılar sayesinde telefon hakkında birçok şey biliniyor. İlk olarak telefon 6.4 inçlik devasa bir ekranla geliyor. 64-bit dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 820 işlemciye sahip olacak telefonda, Adreno 530 grafik işlemcisi ve 3 ya da 4 GB RAM bulunacak. Tamamen metal bir gövdeye sahip olacak telefonda parmak izi sensörü de yer alacak.