

Geçtiğimiz hafta resmi olarak duyurulan Xiaomi Mi Max modelinden ilk iyi haber geldi. Telefon şimdiden neredeyse 10 milyonluk satış rakamına ulaşmak üzere. İşte detaylar.



Dünyanın en büyük 5 akıllı telefon üreticisinden biri olan Xiaomi markası, artık yavaş yavaş ülkemizde de bilinen bir marka olmaya başladı. Paralel ithalat yolu ile gelen Xiaomi ürünlerinin yakın zamanda resmi olarak ülkemizde satışına başlanması bekleniyor. Ancak bu haberin konusu Mi Max modelinin satış başarısı.



Xiaomi Mi Max satışları iyi olacak!



Henüz sadece Çin'de satışa çıkan Xiaomi Mi Max modelinin basına aktarılan ilk satış tahminleri son derece tatminkar görünüyor. Cihaz bu hafta itibariyle satışa çıkacak. Ön sipariş sürecinde olan telefonun 17 Mayıs tarihinde resmi olarak satışa çıkması bekleniyor.



Ön sipariş sürecinde yaklaşık 8 milyon kullanıcının kayıt yaptırması dikkat çekti. Telefonun ilk hafta itibariyle 10 milyonu geri bırakması bekleniyor. Daha önce Xiaomi Mi 5 modeli aynı süreçte 14 milyon kullanıcının dikkatini çekmişti. Ancak Xiaomi Mi Max modeli bir phablet olduğu gibi hitap ettiği kitle biraz daha kısıtlı.



Snapdragon 650 yongasına ve 32 GB depolama alanına sahip olan versiyonu ile bu hafta karşılaşacağımız telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Firma daha önce Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı. Belki bu model firmanın ülkemize getireceği ilk cihaz olabilir.



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