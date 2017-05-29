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xiaomi mi max 2 resmen tanıtıldı

XİAOMİ Mİ MAX 2 RESMEN TANITILDI

Xiaomi yeni phableti Mi Max 2'yi resmen tanıttı. Xiaomi Mi Max 2 teknik özelliklerine kıyasla son derece uygun bir fiyatla satışa çıkacak.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 10:02
Puan Ver : Xiaomi Mi Max 2 Resmen Tanıtıldı(7/10)4


Xiaomi yeni phableti Mi Max 2'yi resmen tanıttı. Xiaomi Mi Max 2 teknik özelliklerine kıyasla son derece uygun bir fiyatla satışa çıkacak.



Bir süredir gündemde olan ve sık sık sızıntılarla karşımıza çıkan Xiaomi Mi Max 2 sonunda resmen tanıtıldı. Xiaomi yeni telefonunu tanıttı ve telefon özellikleri hakkında merak edilen tüm detayları açıkladı. Çinli telefon üreticisi yeni ürünü teknik özelliklerine kıyasla gayet uygun bir fiyatla geliyor.



Geçtiğimiz yıl çıkan Mi Max ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olan Mi Max 2 metal bir gövdeye sahip. Telefonun arka yüzünde parmak izi sensörü bulunuyor. Diğer tüm fiziksel tuşlar ise telefonun sağ tarafında yer alıyor. Sol tarafta ise SIM kart tepsisi bulunuyor.



Xiaoi Mi Max 2'nin teknik özelliklerine gelecek olursak, telefon; 6.44 inç ekran, 4 GB RAM, 64 veya 128 GB dahili depolama alanı ve Snapdragon 625 işlemciyle geliyor.

Telefonun arka kamerası 12, selfie kamerası 5 megapiksel. Mi Max 2'nin batarya kapasitesi ise 5300 mAh.



1 Haziran”da satış çıkacak telefonun 64 GB depolama alanına sahip versiyonu $247, 128 GB versiyonu ise $291 raflardaki yerini alacak.



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