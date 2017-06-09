

Xiaomi'nin orta segmentteki yeni modeli Mi Max 2 Çin dışında da satışa çıkıyor. Peki Xiaomi Mi Max 2 Türkiye'de satışa sunulacak mı?



Son yılların yükselen değeri Xiaomi, geçtiğimiz günlerde orta segmente hitap eden yeni modeli Xiaomi Mi Max 2'yi Çin'de satışa sunmuştu. Genel itibari ile orta segmentteki ürünlerini global pazara açmaya pek sıcak bakmayanXiaomi'nin yeni modelinin Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağı da büyük merak konusuydu.



Özellikleri ve fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Xiaomi Mi Max 2geçtiğimiz günlerde Malezyalı bir perakende şirketi tarafından listelendi. Firmadan yapılan açıklamada telefonun sevkiyatının önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi. Telefon için Malezya'da talep edilen ücret ise 350 dolar.



Bu fiyatın telefonun özellikleri ile kıyaslandığında son derece uygun olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Xiaomi'nin bu kadar popüler olmasının temel nedeni, takındığı agresif fiyat politikası diyebiliriz. Xiaomi Mi Max 2modelinin önümüzdeki günlerde Avrupa'da da satışa sunulabileceği iddia ediliyor. Elbette bu durum henüz netleşmiş değil.



Unutanlar için Mi Max 2'nin teknik özelliklerinden de bahsedelim. Mi Max 2gücünü Snapdragon 625'ten alıyor. Sistemini 4GB RAM ile destekleyen Mi Max 2'nin dahili depolama alanı ise 6.44 inç. 12MP'lik ana kameraya 5MP'lik ön kameranın eşlik ettiği cihaz 5300 mAh'lik ortalamanın üzerinde bir bataryadan besleniyor.



Telefon kutudan ilk çıktığında Android 7.1.1ile çalışmakta.



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