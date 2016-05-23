

Set üstü televizyon kutusu olan Mi Box, Google ile işbirliği yaparak ABD pazarına girmek istiyor.



Daha çok Çin pazarına yönelik olarak geliştirilen Mi Box Alibaba, Tencent gibi yerel firmalarla işbirliği yaparak kendi ülkesinde büyümek istiyordu. Ama son zamanlarda Google ile işbirliği yaparak Android TV platformu oluşturmaya çalışıyor.



Bu yeni Android TV projesi ile firma ABD pazarına açılmak istiyor. Bunun için Netflix, HBO, Hulu, Pandora, Sling, Vudu gibi ABD kaynaklı medya aktarım şirketleri ile anlaşmalar yapılmış ve platforma entegre edilmiş. Ayrıca Android N sürümünü temel aldığı için resim içinde resim, canlı TV kaydı ve HDR 4K video avantajları da mevcut. Bluetooth kumandası ile ister fiziksel isterseniz de ses odaklı kontrol olanağı sağlıyor.



Cihazda 4 adet Cortex-A53 ve Mali-T450 grafik birimi taşıyan bir yonga seti tercih edilirken 2GB RAM ile sistem desteklenmiş. HDMI 2.0a desteği, Dolby Digital Plus, DTS surround ses, HDR10 video desteği gibi ses ve görünyü destekleri eklenmiş cihaza. 1 adet USB portu kullanan cihaz, WiFi AC standardı ile hızlı kablosuz bağlantı imkanı veriyor.



Fiyatı henüz belli olmayan cihaz ABD pazarına uygun bir fiyat-performans hamlesiyle girmeye hazırlanıyor.



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