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xiaomi mi box, android işletim sistemini tercih etti

XİAOMİ Mİ BOX, ANDROİD İŞLETİM SİSTEMİNİ TERCİH ETTİ

Set üstü televizyon kutusu olan Mi Box, Google ile işbirliği yaparak ABD pazarına girmek istiyor.

Tarih : 23 Mayıs 2016, 17:10
Puan Ver : Xiaomi Mi Box, Android İşletim Sistemini Tercih Etti(8/10)10


Set üstü televizyon kutusu olan Mi Box, Google ile işbirliği yaparak ABD pazarına girmek istiyor.



Daha çok Çin pazarına yönelik olarak geliştirilen  Mi Box Alibaba, Tencent gibi yerel firmalarla işbirliği yaparak kendi ülkesinde büyümek istiyordu. Ama son zamanlarda Google ile işbirliği yaparak Android TV platformu oluşturmaya çalışıyor.



Bu yeni Android TV projesi ile firma ABD pazarına açılmak istiyor. Bunun için  Netflix, HBO, Hulu, Pandora, Sling, Vudu gibi ABD kaynaklı medya aktarım şirketleri ile anlaşmalar yapılmış ve platforma entegre edilmiş.  Ayrıca Android N sürümünü temel aldığı için resim içinde resim, canlı TV kaydı ve HDR 4K video avantajları da mevcut. Bluetooth kumandası ile ister fiziksel isterseniz de ses odaklı kontrol olanağı sağlıyor.



Cihazda 4 adet Cortex-A53 ve Mali-T450 grafik birimi taşıyan bir yonga seti tercih edilirken 2GB RAM ile sistem desteklenmiş. HDMI 2.0a desteği, Dolby Digital Plus, DTS surround ses, HDR10 video desteği gibi ses ve görünyü destekleri eklenmiş cihaza. 1 adet USB portu kullanan cihaz, WiFi AC standardı ile hızlı kablosuz bağlantı imkanı veriyor.



Fiyatı henüz belli olmayan cihaz ABD pazarına uygun bir fiyat-performans hamlesiyle girmeye hazırlanıyor.



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Etiketler: Xiaomi  Mi  Box  Android  İşletim  Sistemini  Tercih  Etti    haber

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