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xiaomi mi band 2 oled ekrana kavuşuyor

XİAOMİ Mİ BAND 2 OLED EKRANA KAVUŞUYOR

Giyilebilir cihaz pazarından oldukça kullanışlı ürünler ortaya çıkaran Xiaomi, yeni ürünü Mi Band 2'de OLED ekran kullanımına gidiyor.

Tarih : 03 Haziran 2016, 10:31
Puan Ver : Xiaomi Mi Band 2 Oled Ekrana Kavuşuyor(6/10)7


Giyilebilir cihaz pazarından oldukça kullanışlı ürünler ortaya çıkaran Xiaomi, yeni ürünü Mi Band 2'de OLED ekran kullanımına gidiyor.



En sonunda Xiaomi'nin oldukça ilgi ile beklenen cihazı Mi Band 2 resmiyete kavuştu. Firmanın giyilebilir cihaz alanında yaptığı bu sıçrama Mi Band 2 ile devam ediyor. Üstelik bu sefer OLED ekran ile geliyor.



Kullanım süresini çok kısıtlatmamak için 0.42 inç boyutundaki OLED ekran dokunmatik değil. Ama parmak kirlerini önleyici bir kaplama ve çizilmelere karşı dayanıklılık gibi kullanışlı bir özelliği mevcut. Fitness ve nabız değerlerini takip edebilmek için  yerleştirilmiş ekranın altındaki buton ile gerekli geçişler yapılabiliyor. Sadece 7 gram olan bileklik, nabız ölçümünü ve atılan adımları daha akıcı bir şekilde analiz yapabiliyor.



IP67  suya dayanıklılık sertifikasına sahip olan cihaz 1 metreye kadar su altında 30 dakika kullanılabiliyor. Ayrıca Bluetooth 4.0 teknolojisini tercih edilmiş cihazda. Batarya olarak 70mAh kapasiteli batarya kullanan cihaz,20 gün bekleme süresi vaat ediyor. Gelen aramaları, SMS'leri ikonlar yardımıyla cihazda görebilmeniz mümkün. Bunun yanında 2 farklı titreşimli uyarı modu da bulunuyor. 3 farklı renk seçeneği ile piyasaya çıkacak olan bilekliğin fiyatı ise 22$ seviyesinde bulunuyor.



Samsung kar etmeye devam ediyor








Etiketler: Xiaomi  Mi  Band  2  Oled  Ekrana  Kavuşuyor    haber

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