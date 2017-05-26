Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi Mi 6 seramik versiyonunu da satışa çıkarıyor. İşte detaylar.



Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi Mi 6 seramik versiyonunu da satışa çıkarıyor. İşte detaylar.



Akıllı telefonpazarının yükselen isimlerinden biri olanXiaomi, geçtiğimiz ay yeni amiral gemisi modelini satışa sunmuştu.Xiaomi Mi 6mevcut stok durumundan ötürü ilk olarak sadece Çin'de satışa çıkmıştı. Zira Çin'de de yoğun ilgiyle karşılanan cihaz kısa süre içerisinde tükenmişti.



Xiaomi, mevcut Snapdragon 835stoğu yüzünden üretim bandında sıkıntılar çekerken, cihazın seramik versiyonu da bir dizi gecikmeye uğramıştı. Sonuç olarak bu sıkıntıları aşan Çinli üretici, merakla beklenen seramik versiyonun da bugün itibariyle satışa sunulacağını açıkladı.



Sadece Xiaomi'nin online mağazası aracılığı ile satın alınabilecek olan Xiaomi Mi 6seramik versiyonu 2999 yuan'dan satılacak. Yani bu da yaklaşık olarak 435 dolara denk geliyor. Yani neresinden bakarsanız bakın, piyasadaki diğer güncel amiral gemisi modellere nazaran hayli ucuz diyebiliriz.



Peki bu seramik versiyon kullanıcılara ne gibi ekstralar sunacak? İsminden de anlaşılabileceği üzere, bu versiyonda telefonun arka kısmı seramik kaplamaolacak. Ayrıca arka yüzde bulunan kameranın çerçevesi de seramik versiyonda altın kaplamalı bir şekilde gelecek.



Açıkçası Xiaomi Mi 6'nın bu şekliyle son derece hoş göründüğünü söylemek mevcut. Görünümü olarak premiumbir cihaz olsa da fiyat olarak rakiplerinin hayli gerisinde. Bakalı Xiaomi Mi 6ülkemizde ne zaman satışa sunulacak. Merakla bekliyoruz.



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