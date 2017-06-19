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xiaomi mi 6 plus bir kez daha görüldü

XİAOMİ Mİ 6 PLUS BİR KEZ DAHA GÖRÜLDÜ

Nisan ayında çıkması beklenen fakat henüz resmi olarak bile tanıtılmayan Xiaomi Mi 6 Plus uzun bir aranın ardından bir kez daha görüldü.

Tarih : 19 Haziran 2017, 10:50
Puan Ver : Xiaomi Mi 6 Plus Bir Kez Daha Görüldü(10/10)10


Nisan ayında çıkması beklenen fakat henüz resmi olarak bile tanıtılmayan Xiaomi Mi 6 Plus uzun bir aranın ardından bir kez daha görüldü.



Bildiğiniz gibi Xiaomi yeni amiral gemisi Mi 6'yı resmen tanıttı. Telefon kısa bir süre sonra da satışa çıktı. Ancak Xiaomi'nin satışa çıkarması beklenen tek telefon bu değildi. Xiaomi Mi 6 daha satışa çıkmadan önce gelen haberlerde telefonun yanında bir de Xiaomi Mi 6 Plus vardı. Her iki telefonun da aynı anda tanıtılması ve satışa çıkması bekleniyordu. Ancak Xiaomi Mi 6'nın çıkışının üzerinden aylar geçmesine rağmen Plus modeli hala ortada yok.



Mi 6 Plus henüz resmi olarak tanıtılmış bile değil. Ancak Xiaomi telefondan vazgeçmiş değil. Çin'den gelen son haberler şirketin telefonu çok yakında piyasaya süreceğini gösteriyor. Ayrıca telefonun arka panelini gösteren yeni görüntüler de sızdırıldı. Bu görüntülerde Mi 6 ile Mi 6 Plus yan yana görünüyor. İki telefon tasarım olarak neredeyse birebir aynı. Sadece Mi 6 Plus daha büyük olacak. Telefonun 1080p çözünürlükte 5.7 inç ekranla geleceği söyleniyor.



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