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xiaomi mi 6 ilk günden rekora koşuyor

XİAOMİ Mİ 6 İLK GÜNDEN REKORA KOŞUYOR

Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin yeni amiral gemisi ilk günden rekora koşuyor. İşte Xiaomi Mi 6 hakkındaki detaylar.

Tarih : 01 Mayıs 2017, 10:10
Puan Ver : Xiaomi Mi 6 İlk Günden Rekora Koşuyor(7/10)8


Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin yeni amiral gemisi ilk günden rekora koşuyor. İşte Xiaomi Mi 6 hakkındaki detaylar.



Xiaomi'nin yaklaşık olarak bir hafta önce tanıttığı yeni amiral gemisi modeliMi 6, Çin'de ilgiyle karşılandı. Telefonun tanıtımından, satışa sunulduğu bugüne kadar 1.5 milyondan fazla kişi Xiaomi Mi 6için rezarvasyon talebinde bulundu.



Çin'de ön sipariş sistemi bazı durumlarda biraz farklı işliyor. Telefonun tüm bedelini ödeyip ön sipariş vermek yerine, belli bir teminat bırakarak telefon için rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Böylece diğer müşterilere oranla öncelik hakkınız doğmuş oluyor. Telefon satışa sunulduğunda dilerseniz telefonun tüm bedelini ödeyerek satın alım işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz.



Xiaomi'de aynen böyle bir sistemi kendi resmi satış sitesi üzerinden geçtiğimiz hafta başlatmıştı. Sadece bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde 1.5 milyonu aşkın kişiXiaomi Mi 6'yı ciddi ciddi istediğini yaptırdığı rezervasyon ile belli etti. Elbette bu kişilerden kaçının Xiaomi Mi 6'yı satın alacağı şimdilik bilinmiyor.



Şu an satışa sunulan ve sunulacak olan rakiplerine oranla son derece uygun bir fiyata sahip olan Xiaomi Mi 6, gücünü Qualcomm tarafından geliştirilenSnapdragon 835yonga setinden alıyor. Sistemini 6GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise seçtiğiniz modele göre 64GB'tan başlıyor.



OIS destekli ve 4K video kaydı yapabilen çift ana kamerasıyla dikkat çeken Xiaomi Mi 6 şu an piyasadaki en güçlü amiral gemisi cihazlardan biri diyebiliriz.



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