Ülkemizde de resmi olarak telefon satışı yapan Çinli teknoloji firması Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli ne kadar olacak? İşte Xiaomi Mi 6 fiyatı.



Bu sene Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayan Xiaomi, Pekin'de düzenlediği özel bir etkinlikte orta segmente hitap eden bazı modellerini dünyaya tanıtmıştı. Xiaomi'nin asıl merak edilen modeli Mi 6 ise bu etkinlikte tanıtılmamıştı. Genelde amiral gemisi modelleri her yılın Şubat ayında tanıtanXiaomi, bu sene Şubat'e es geçti. Bu durumun temel nedeni olarak Xiaomi Mi 6 modelinde Snapdragon 835 yonga setinin tercih edilmesi sebep gösteriliyor.



Çin kaynaklı bazı haberlerde Xiaomi'nin Mi 6'yı Nisan ayının ortalarına doğru tanıtacağı ve Mayıs ayının başında ise satışa sunacağı iddia edilmişti. Bu iddiaların doğruluğu tartışılırken şimdi de ortaya Xiaomi Mi 6 varyasyonlarının fiyatı çıktı. Bu fiyatlara aşağıdan göz atabilirsiniz.



Xiaomi Mi 6 modelleri ve fiyatları



4GB RAM + 32GB ROM CNY 1,999/€ 268



4GB RAM + 64GB ROM CNY 2,299/€ 308



6GB RAM + 128GB ROM CNY 2,699/€ 362



Xiaomi Mi 6 Plus modelleri ve fiyatları



4GB RAM + 64GB ROM CNY 2,599/€ 349



6GB RAM + 128GB ROM CNY 2,999/€ 402



8GB RAM + 256GB ROM CNY 3,499/€ 469



Bu listede asıl kafa karıştıran unsur ise Xiaomi Mi 6 Plus fiyatları. Çünkü bugüne kadar Mi 6'nın Plus versiyonuyla alakalı pek bir sızıntı yaşanmamıştı. ZiraXiaomi cephesinden de bu modele ilişkin en ufak bir ipucu bile verilmedi. Sonuç olarak Xiaomi Mi6 ile ilgili tüm detaylar 11 ya da 16 Nisan'da gerçekleşmesi beklenen Xiaomi lansmanında öğreneceğiz.