Xiaomi Mi 5C, Gfx Benchmark'ta Göründü
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xiaomi mi 5c, gfx benchmark'ta göründü

XİAOMİ Mİ 5C, GFX BENCHMARK'TA GÖRÜNDÜ

Xiaomi'nin kendi ürettiği yonga seti Pinecone ile satışa sunacağı ilk telefon olan Xiaomi Mi 5c, GFX Benchmark testinde göründü. İşte detaylar.

Tarih : 27 Şubat 2017, 13:27
Puan Ver : Xiaomi Mi 5C, Gfx Benchmark'ta Göründü(8/10)8


Xiaomi'nin kendi ürettiği yonga seti Pinecone ile satışa sunacağı ilk telefon olan Xiaomi Mi 5c, GFX Benchmark testinde göründü. İşte detaylar.



Kendi yonga setini geliştiren akıllı telefon üreticilerinin arasına yeni bir isim daha katılıyor. Bilindiği üzere şimdiye kadar Apple, Samsungve Huaweisatışa sundukları birçok modelde kendi ürettikleri yonga setlerini kullanıyorlardı. Samsung Exynos, Huawei Kirin, Appleise Aserisi yonga setleri ile bu pazarda söz sahibi firmalar haline gelmişlerdi.



Bu üç ismin yanına artık Xiaomi'de katılıyor. Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, uzun süredir üzerinde çalıştığı yonga seti Pinecone'u sonunda kullanıma hazır hale getirdi.



Xiaomi'ninPineconeile donattığı ilk akıllı telefonuXiaomi Mi 5cgeçtiğimiz gün GFX Benchmarktestinde görüldü. Böylelikle telefonun özellikleri de kesinlik kazanmış oldu.



Gücünü Pinecone V670yonga setinden alan Xiaomi Mi 5c, 3GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahip. 12 MP'lik ana kameraya 8 MP'lik ön kameranın eşlik ettiği cihaz 1080p video kaydı gerçekleştirebiliyor.



Kutudan ilk çıktığında Android 7.1.1ile gelecek olan cihaz,Xiaomi'nin kendi arayüzü olan MIUI 8'i kullanacak.



Xiaomi'nin yeni yonga setinin nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden büyük bir merak konusu olmuş durumda. BakalımXiaomiilerleyen zamanlarda üst düzey telefonlarda kullanılacak yeni yonga setleri de üretecek mi? Bekleyip göreceğiz.



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Etiketler: Xiaomi  Mi  5C  Gfx  Benchmark  Ta  Göründü    haber

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