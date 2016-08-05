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xiaomi mi 5 türkiye'de ilk kez satışa çıkıyor!

XİAOMİ Mİ 5 TÜRKİYE'DE İLK KEZ SATIŞA ÇIKIYOR!

Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 5, e-ticaret platformu n11.com'da satışa sunuluyor.

Tarih : 05 Ağustos 2016, 10:06
Puan Ver : Xiaomi Mi 5 Türkiye'de İlk Kez Satışa Çıkıyor!(0/10)


Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin bu yılki “Mobile World Congress 2016” kapsamında Barselona'da duyurduğu yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 5, e-ticaret platformu n11.com'daki yerini aldı.



Xiaomi tarihinin en güçlü akıllı telefonu”



Xiaomi tarihinin en güçlü akıllı telefonu olarak bilinen Xiaomi Mi 5, sadece 7.25 mm. kalınlığında. Cihazın arka yüzeyde kullanılan cam/seramik yüzey ve metal çerçeve arasında kesintisiz ve pürüzsüz bir geçiş sağlayarak telefonun elinizden kaymasını engelliyor. Ön yüzey üst kısımda 4 MP çözünürlüğündeki Ultra Piksel kamerası, sensörleri ve Mi logosu bulunan telefonun alt tarafında ise ev tuşu görevini de gören parmak izi sensörü bulunuyor.

Arka yüzeyinde ise 16 MP çözünürlüğündeki kamerasına çift LED flaş eşlik ediyor. Mi5, sahip olduğu 2.15 hızında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemciye ek olarak Adreno 530 GPU ve 3GB / 4GB LPDDR4 RAM'i de aynı cihazda bir araya getiriyor.



64 bit mimarisi üzerine inşa edilen telefonun 32 GB, 64 GB ve 128 GB depolama kapasitesine sahip modelleri de bulunuyor. 1499 TL satış fiyatıyla n11.com'daki yerini alan Xiaomi Mi 5, fiyat/performans dengesiyle de dikkat çekiyor.








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