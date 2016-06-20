Xiaomi iki gün içinde iki yeni telefon tanıttı: Redmi 3S ve 3X. 5 inç ekrana sahip olan Redmi 3X, metal gövdesi ile dikkat çekiyor. Telefonun fiyatı da oldukça uygun.



Xiaomi iki gün içinde iki yeni telefon tanıttı: Redmi 3S ve 3X. 5 inç ekrana sahip olan Redmi 3X, metal gövdesi ile dikkat çekiyor. Telefonun fiyatı da oldukça uygun.



Çinli telefon üreticisi Xiaomi, son günlerde oldukça meşgul. 2016'ya hızlı bir giriş yapan şirket, iki gün içinde iki yeni telefon tanıttı: Redmi 3S ve Redmi 3X. Her iki telefon da hemen hemen aynı teknik özelliklere ve tasarıma sahip. Aralarındaki en büyük fark ise satışa sunulacakları bölgeler. Redmi 3S dünya genelinde şebeke desteğine sahipken, Redmi 3X sadece Çin'de şebeke desteğine sahip.



Redmi 3X, 5 inç ekrana sahip. Snapdragon 430 işlemciyle çalışan telefonun teknik özellikleri arasında 2GB RAM ve 32GB depolama alanı yer alıyor. Depolama alanı microSD hafıza kartı kullanılarak 128GB'a kadar çıkartılabiliyor. Telefonun arka kamerası 13MP, selfie kamerası ise 5MP. Metal gövdeye sahip olan telefonda bir de parmak izi sensörü bulunuyor. Altın ve gümüş renk seçenekleri ile satışa çıkan telefonun fiyatı ise 136 dolar.



