

Çinli elektronik üreticisi Xiaomi, yeni bir alana el atarak sürpriz yapabilir. Şirketten sızan bilgilere göre Xiaomi işlemci üretmeye hazırlanıyor.



İşlemci üreticisi Qualcomm'un telefon üreticilerine ürün ve fiyat politikalarıyla şantaj yaptığı şikayetlerinin artmasının ardından üreticilerin Qualcomm ile işbirliğinden memnun olmadığı anlaşılmıştı. Xiaomi de şimdi Qualcomm ile ortaklığını bitirecek bir adım atmaya hazırlanıyor olabilir.



Kendi işlemcilerini üretmek için plan yaptığı duyulan Xiaomi bu sayede hem kendi telefonlarına uygun maliyetle işlemci sağlayabilecek hem de ağır tröst davaları ile uğraşmak zorunda kalan Qualcomm'dan kaçan telefon üreticilerine işlemci satarak önemli bir gelir kapısı elde etmiş olacak.



Ayrıca Xiaomi kendi ihtiyaçlarına göre kolayca şekillendirebileceği bir işlemci sayesinde telefonlarına benzersiz özellikler kazandırabilecek. Huawei benzer bir uygulamayla kendi Kirin CPU'su sayesinde Mate 9 telefonlarında yapay zeka uygulaması çalıştırabiliyor. Telefon zaman içinde kullanıcının alışkanlıklarını öğreniyor ve kendini bu alışkanlıklara adapte ediyor.



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