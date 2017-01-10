Sadece 6 yıllık bir şirket olan ancak dünyanın en büyük 4. telefon üreticisi konumuna hızlıca yükselen Xiaomi yeni televizyonunu tanıttı. Firma sadece 4,9 mm kalınlığında televizyonu ile dünyanın en ince televizyonu unvanını aldı. Ayrıca televizyon bu inceliği ile birlikte dünyanın en ince telefonu



Amerika'da 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES 2017 fuarının ikinic gününde önemli ürünler tanıtılmaya devam ediyor. Dünyanın en önemli markalarının pek çok ürününü tanıttığı fuarda Çin'in en büyük markalarından olan Xiaomi de yeni ürününü tanıttı.



4K çözünürlüğe ve sadece 4,9 mm kalınlığa sahip olan televizyon bu sayede dünyanın en ince televizyonu oldu. En ince yeri 4,9 mm olan televizyon aynı zamanda İPhone'lardan ve dünyanın en ince telefonu olan Lenovo Moto Z'den daha ince. Televizyonun tamamı aynı kalınlıkta değil, alt taraflara doğru bir kalınlaşma gözlemleniyor ancak buna rağmen televizyonun oldukça ince olduğunu söyleyebiliriz.



Televizyonun inceliği sadece kalınlık kısmında devam etmiyor. Yeni nesil televizyonun çerçeveleri de oldukça ince. Yok denilecek düzeyde olan çerçeveler sayesinde sadece panelden oluşan bir televizyona bakıyormuş izlenimi oluşuyor.



Android işletim sistemi ile birlikte çalışan televizyon Xiaomi tarafından geliştirilen özel bir arayüz ve yapay zeka sistemiyle çalışıyor. Patch Wall adını taşıyan arayüz büyük bir kullanım kolaylığı sağlarken aynı zamanda içerdiği yapay zeka sistemi sayesinde farklı işlevleri de yerine getirebiliyor.



İzlenilen içeriği analiz eden kullanıcının en çok izlediği içeriklerin bir haritasını çıkaran yapay zeka sistemi bu harita üzerinden kullanıcıya öneriler sunmakta. Üstelik bu içeriği hem televizyon canlı yayınlarından hem de YouTube, Netflix giçi içerik ağlarından öneriyor.



Mİ TV 4 adını taşıyan televizyon 2017 yılı içerisinde Çin'de satışa çıkacak. 65”, 55” ve 49” modelleri bulunacak olan televizyonun daha düşük ekran boyutlarında modeli bulunmayacak. 4K çözünürlüğeve geniş renk paletine sahip olan televizyonun yenileme hızı ise bilinmiyor. Xiaomi Mİ TV 4, Dolby tarafından geliştirilen Dolby Atmos hoparlör sistemi ile birlikte kutusundan çıkmakta.



Xiaomi Mİ TV 4 Modüler Yapıda



Mİ TV 4 modüler bir yapıya sahip. Televizyonun anakart ve ses sistemini çok kolay bir şekilde sökerek değiştirebiliyor ve üst versiyonu ile değiştirebiliyorsunuz. Mİ V 3 ile birlikte başlayan modüler yapıdaki sistem için önümüzdeki yıllarda ek anakartların çıkması gerekiyor.



Tech Radar'ın haberine göre2000 doların altında bir fiyatla Çin'de önümüzdeki aylarda satışa çıkacak olan televizyonun ilk olarak 2000 doların altında bir fiyat etkiletiyle 65” olan modeli satışa olacak. Diğer modeller ise yıl içerisinde yavaş yavaş satışa sunulacak. Televizyonun Amerika ve Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor