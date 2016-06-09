Xiaomi'nin bir süre önce gündeme gelen akıllı saati bir kez daha ortaya çıktı. Şirketin ilk akıllı saatini bu yıl bitmeden satışa çıkaracağı söyleniyor.



Xiaomi'nin bir süre önce gündeme gelen akıllı saati bir kez daha ortaya çıktı. Şirketin ilk akıllı saatini bu yıl bitmeden satışa çıkaracağı söyleniyor.



Çin'in en büyük akıllı saat üreticilerinden biri olan Xiaomi, giyilebilir teknolojiler konusunda da etkinliğini arttırıyor. Daha birkaç gün önce yeni fitness takip bilekliği Xiaomi Mi Band 2'yi piyasaya süren şirket, şimdi de yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor. Çin basınında yer alan bilgilere göre ilk akıllı saati üzerinde bir süre önce çalışmaya başlayan şirket, akıllı saatini bu yıl bitmeden satışa çıkaracak.



Bu bilgi Huami şirketinin CEO'sundan geldi. Xiaomi Mi Band'lerin üretiminden sorumlu olan Huami'nin CEO'su, Xiaomi'nin yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığını doğruladı. Huami CEO'su ayrıca bu akıllı saatin bu yılın ikinci yarısında satışa çıkacağını da söyledi. Xiaomi'den henüz resmi bir açıklama gelmedi ama Huami'nin bu açıklamalarıyla birlikte akıllı saat neredeyse kesinleşmiş oldu.



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