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xiaomi ceo'sundan mi 6 lite açıklaması geldi

XİAOMİ CEO'SUNDAN Mİ 6 LİTE AÇIKLAMASI GELDİ

Xiaomi CEO'su bir süredir gündemde olan Mi 6 Lite söylentileri hakkında konuştu. Böylece telefonun çıkıp çıkmayacağı netlik kazandı.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 09:53
Puan Ver : Xiaomi Ceo'sundan Mi 6 Lite Açıklaması Geldi(9/10)8


Xiaomi CEO'su bir süredir gündemde olan Mi 6 Lite söylentileri hakkında konuştu. Böylece telefonun çıkıp çıkmayacağı netlik kazandı.



Çin'in en büyük telefon üreticilerinden Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi 6'yı nisan ayında tanıttı. Bu tanıtım sırasında telefonun farklı bir versiyonundan bahsedilmedi. Ancak son dönemde gelen söylentilere göre şirket Mi 6'nın bir Plus bir de Lite versiyonunu çıkaracak. İddialara göre Mi 6 Lite, telefonun daha düşük özellikli, daha ucuz versiyonu olacaktı. Hatta bu Lite versiyonunda Snapdragon 660 işlemci setinin olacağı söyleniyordu.



Ancak Xiaomi CEO'su bugün yayınladığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı. Şirketin CEO'su tarafından yapılan açıklamaya göre Mi 6'nın Lite versiyonu çıkacağı yönündeki haberler yalan haber. Ancak CEO şirketin Snapdragon 660 işlemcili bir telefon çıkaracağı yönündeki iddiaları yalanlamadı. Bu da Çinli telefon üreticisinin yakında Snapdragon 660 işlemcili bir telefon çıkarabileceği şeklinde yorumlandı. Bu telefonun Mi 6 Lite olmayacağı kesinleştiği için Redmi serisinden bir cihazda yer alacağı tahmin ediliyor.



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