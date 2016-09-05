Xiaomi tarafından uzun zamandır tasarlanan akıllı saat Amazfit gün yüzüne çıkmaya başladı. Saat donanım ve tasarım bütünlüğüyle piyasada ön plana çıkıyor.



Xiaomi tarafından uzun zamandır tasarlanan akıllı saat Amazfit gün yüzüne çıkmaya başladı. Saat donanım ve tasarım bütünlüğüyle piyasada ön plana çıkıyor.







Yakın zamana kadar Amazfit adıyla akıllı bilekliğini piyasaya sunan Çinli üretici Xiaomi, bu seferde aynı isimle akıllı saat piyasasına damga vurmanın peşinde.



Oldukça şık ve yuvarlak tasarım hatlarına sahip olan ürün çizilmelere karşı dayanıklı seramik çerçeve ile kuşanmış durumda. 300 x 300 piksel çözünürlüğünde 1.34 inç ekrana sahip cihaz 1.2 Ghz işlemci, 512 MB RAM ve 4 GB dahili depolama cihazın öne çıkan donanım özellikleri. Bunun yanısıra iyi bir GPS ve 200mAh amper batarya da cihazdaki mevcut özelliklerden. Kalp ritmini ölçmeyede olanak sağlıyor bu gelişmiş ürün.



Toza ve suya karşı dirençlı yapısıyla dikkat çeken ürün, MiFit uygulamasıyla entegre bir şekilde çalışarak kullanıcısına kolaylık sağlıyor. Çin sınırlarında 120 dolar fiyatla kullanıcıya ulaşması beklenen ürün şimdilik diğer ülkelerde bulunamayacak.



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