Rekabetin oldukça yoğun olduğu akıllı telefon pazarında kendine önemli bir yer edinmek isteyen Çinli teknoloji devi Xiaomi, yılın ikinci yarısı için 3 amiral gemisi model çıkarmayı planlıyor.



Rekabetin oldukça yoğun olduğu akıllı telefon pazarında kendine önemli bir yer edinmek isteyen Çinli teknoloji devi Xiaomi, yılın ikinci yarısı için 3 amiral gemisi model çıkarmayı planlıyor.



Akıllı telefon dünyasında rekabet her geçen gün hızla artıyor. Xiaomi bu artan rekabet karşısında boş durmamak için 3 amiral gemisi model hazırlıyor. Bunlar arasında geçen yılın Mi Note serisinin devamı ve Mi 5 versiyonu bulunacak.



5.7 inçlik Full HD ekrana sahip olan standart model Snapdragon 820 yonga seti ile hayat bulurken 4GB LPDDR4 RAM ile gücüne güç katıyor. Cihazın depolama belleği UFS 2.0 ile 150MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor. Ayrıca 256GB bellek seçeneği de bulunuyor.



Mi Note 2 Pro modeli Snapdragon 821/823 yonga setinden gücünü alırken ve 6GB LPDDR4 RAM ile geliyor. Diğer özellikleri ise standart modeli ile benzeşiyor. Büyük boyut nedeniyle seride yüksek kapasiteli bir bataryanın yer alacağı düşünülüyor.



En son model ise Xiaomi Mi 5s modeli olacağı söyleniyor. Bu yeni cihazda 3D Tocuh benzeri dokunmatik hassasiyetli ekran olacağı söyleniyor. Bunun yanındaki diğer yenilik ise ultrason parmak izi okuyucu bulunması. Ultrason teknolojisinde ses dalgaları ile parmak izinin haritası çıkarabilen bir teknoloji.



Firmanın yeni telefonları ne zaman piyasaya süreceği hakkında ise henüz net bir bilgi mevcut değil.