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Xiaomi, 20.000 Hindistanlıya iş imkanı getirecek

XİAOMİ, 20.000 HİNDİSTANLIYA İŞ İMKANI GETİRECEK

Akıllı telefon dünyasında fiyat performans arenasına oynayan ürünlerden biri olan Xiaomi, Hindistan için büyük bir yatırım planı hazırladı.

Tarih : 03 Nisan 2017, 12:06
Puan Ver : Xiaomi, 20.000 Hindistanlıya İş İmkanı Getirecek(6/10)5


Akıllı telefon pazarında hızla yükselişe geçen Çinli Xiaomi, 2017 Küresel Ekonomik Ticaret Zirvesi dahilinde  Hindistan için ve küresel pazar için yapılması planlanan üretim ve iş bölümü planları açıklandı.



Xiaomi, 2014 yılında Hindistan piyasasına adım atarak elde ettiği 1 milyar doların artışını sağlamak için yeni yatırımlar planlıyor. Firma bu doğrultuda 20.000 Hindistan vatandaşına iş imkanı yaratacak yatırım projesini açıkladı. Şirket ayrıca Hindistan içinde mağaza sayılarının 8 milyonu aştığını da açıkladı. Bu yatırımlardaki en büyük amaç 2 milyar dolar olarak koyulan gelir hedefi olduğu söylendi.



Son yıllarda Lenovo, Huawei, Foxconn gibi firmaların yaptığı yatırımlarda ülkenin cazibesini ortaya koyuyor.








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